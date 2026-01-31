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Καιρός: Πού αναμένονται βροχές σήμερα – Επιδείνωση από το βράδυ
Ειδήσεις
10:20 - 31 Ιαν 2026

Καιρός: Πού αναμένονται βροχές σήμερα – Επιδείνωση από το βράδυ

Reporter.gr Newsroom
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Για σήμερα, Σάββατο (31/1), στις δυτικές περιοχές της χώρας προβλέπεται αυξημένη συννεφιά κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Από αργά το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με εντονότερα φαινόμενα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από παροδικά πυκνότερες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ κυρίως στα νησιά του Αιγαίου έως το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες και μετά, στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση.

Στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας αναμένονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα βόρεια από ανατολικές έως βορειοανατολικές κατευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως τους 14, στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.
Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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