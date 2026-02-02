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Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών
Ειδήσεις
19:07 - 02 Φεβ 2026

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκινά η διαδικασία ανακαίνισης της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, με προϋπολογισμό 18,6 εκατομμύρια ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και της αναδόχου εταιρείας ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής του ομίλου ΜΕΤΚΑ. 

Η σύμβαση υπογράφηκε στα γραφεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από την πρόεδρο, Άννα Ροκοφύλλου και τον πρόεδρο της ΜΕΤΚΑ, Ευάγγελο Χρυσάφη, ενώ παρόντες ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΕΜΚΑ, Ιωάννης Μυτιληναίος, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Μετά την υπογραφή, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινά ένα έργο που συζητιόταν για πολλά χρόνια και πλέον γίνεται πράξη. Σε μια περίοδο όπου η φοιτητική στέγαση έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κοινωνικό ζήτημα, υλοποιούμε μια σημαντική παρέμβαση που θα ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, προσφέροντας χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις στέγασης για φοιτητές δημόσιων πανεπιστημίων».

Η κυρία Ροκοφύλλου επεσήμανε ότι, παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, όλες οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας την έναρξη του έργου μόλις λίγους μήνες μετά την ανακοίνωσή του, η οποία έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Από την πλευρά της ΜΕΤΚΑ, ο πρόεδρος Ευάγγελος Χρυσάφης τόνισε:

«Με υπερηφάνεια αναλάβαμε ένα έργο υποδομής για την εκπαίδευση. Η παροχή ασφαλών και ποιοτικών χώρων διαβίωσης για τους φοιτητές τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στις σπουδές τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, σημείωσε ότι η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε μόλις έξι μήνες, αποδεικνύοντας ότι σωστός σχεδιασμός, θεσμική συνεργασία και τεχνική επάρκεια μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση σύνθετων δημόσιων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως αναθέτουσα αρχή, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επισημαίνεται ότι η ανακαίνιση αφορά συνολική επιφάνεια 10.271 τ.μ. και θα ολοκληρωθεί σε περίπου 18 μήνες, περιλαμβάνοντας εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.

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