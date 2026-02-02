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Ινφαντίνο: Στρώνει το έδαφος για επιστροφή ρωσικών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις
Ειδήσεις
18:51 - 02 Φεβ 2026

Ινφαντίνο: Στρώνει το έδαφος για επιστροφή ρωσικών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις 

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε τη Δευτέρα (2/2) ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα πρέπει να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης συμμετοχής της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις.    

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις από τον χειμώνα του 2022, αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ για τις ανδρικές και γυναικείες εθνικές ομάδες, αν και από το 2023 επιτρέπεται η συμμετοχή ομάδων νεαρών ηλικιών.

«Πρέπει να το κάνουμε», ανέφερε ο Ινφαντίνο σε συνέντευξή του στο Sky News, ερωτηθείς αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης. Όπως είπε, είναι αντίθετος με τις απαγορεύσεις και τα μποϊκοτάζ, υποστηρίζοντας ότι «το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν περισσότερη έχθρα».

Κατά τον ίδιο, η επιστροφή «αγοριών και κοριτσιών από τη Ρωσία» στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις ανά την Ευρώπη θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα μέσω του αθλητισμού.

Ο Ινφαντίνο διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο απένειμε τον Δεκέμβριο το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA, μια κίνηση που σχολιάστηκε ως συμβολική. Παράλληλα, η FIFA άνοιξε γραφεία στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, ενώ η Ιβάνκα Τραμπ τοποθετήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο εκπαιδευτικού φιλανθρωπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από τα έσοδα των εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, με ορισμένες πολιτικές και κοινωνικές ομάδες να έχουν ήδη απευθύνει εκκλήσεις για μποϊκοτάζ. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία είχε διοργανώσει το Μουντιάλ του 2018.

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