ΔΑΑ: Ο Γεώργιος Καλλιμασιάς ορίστηκε Εκτελεστικό Μέλος και CEO - Η νέα συγκρότηση του ΔΣ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ»), σύμφωνα με το άρθρο 82(1) του Ν. 4548/2018 και σε συνέχεια της από 03.11.2025 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την σημερινή του συνεδρίαση λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την εκλογή και τον ορισμό του Γεωργίου Καλλιμασιά ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ και Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) με ημερομηνία ισχύος από 01.02.2026, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, κ. Ιωάννη Παράσχη.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Gerhard Schroeder, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

• Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Janis Carol Kong, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Χαράλαμπος Παμπούκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Θηρεσία (Τερέζα) Φαρμάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Αικατερίνη Σαββαΐδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2026, παρατείνεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα υπερβεί τα τρία (3) έτη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, δήλωσε: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να συγχαρώ και να καλωσορίσω τον Γεώργιο Καλλιμασιά ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη του στις ηγετικές ικανότητες του κ. Καλλιμασιά, στην επαγγελματική του εμπειρία και στη στρατηγική του διορατικότητα και την προσδοκία ότι η καθοδήγησή του θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνεχιζόμενη επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας. Ιδιαίτερα, προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, προκειμένου η Εταιρεία μας να επιτύχει την αποστολή και τους στόχους της.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς τον κ. Παράσχη για τα δεκαεννέα (19) έτη εξαιρετικής προσφοράς του στη θέση του Γενικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας. Κατά τη μακρά αυτή θητεία, ο κ. Παράσχης επέδειξε ηγεσία υψηλού επιπέδου, αταλάντευτη αφοσίωση και βαθύ αίσθημα ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιωδώς στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει το διαχρονικό αποτύπωμα του στρατηγικού του οράματος, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και του απευθύνει θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια.»