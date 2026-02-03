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Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία εν μέσω ακραίου ψύχους
Ειδήσεις
13:36 - 03 Φεβ 2026

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία εν μέσω ακραίου ψύχους

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο πριν από μια νέα διαπραγματευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εξαπέλυσε ένα ακόμη μαζικό κύμα επιθέσεων, εκμεταλλευόμενη τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμανε συναγερμός για πυραυλικές επιθέσεις, με κύριο στόχο –σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά– την ενεργειακή υποδομή και καθαρά πολιτικούς στόχους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιλέγει συνειδητά να πλήξει την Ουκρανία στις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα, ώστε να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό αντί να στραφεί στη διπλωματία. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ανοικοδόμησης, Ολεξίι Κουλέμπα, ανέφερε ότι πάνω από 1.100 κατοικίες στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση λόγω των πληγμάτων.

Οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν περισσότερους από 70 πυραύλους και πυραύλους cruise, καθώς και περίπου 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι επιθέσεις έπληξαν περιοχές όπως το Χάρκιβ και το Σούμι στα βορειοανατολικά, το Κίεβο και τα περίχωρά του, καθώς και τις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Οδησσό και Βινίτσια. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απόπειρα χειμερινής γενοκτονίας», υποστηρίζοντας ότι στοχοποιήθηκαν αποκλειστικά πολιτικές υποδομές, όπως πολυκατοικίες και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, μεταξύ τους και παιδιά, έμειναν χωρίς θέρμανση σε συνθήκες πολικού ψύχους. Αντίστοιχα, τοπικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι μίλησαν για επιθέσεις με στόχο τη μέγιστη καταστροφή της ενεργειακής υποδομής.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στόχευσε στρατιωτικές, βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Την ίδια ημέρα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, όπου τόνισε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτήσει δύσκολες αποφάσεις.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται ενώ επίκειται νέα διαπραγματευτική συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι, με τις ΗΠΑ σε ρόλο διαμεσολαβητή. Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις περί «εποικοδομητικών» συνομιλιών, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις δείχνουν ότι η προοπτική μιας σταθερής κατάπαυσης του πυρός παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 14:11
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