Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη
22:50 - 05 Φεβ 2026

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη

Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, επέστρεψε στο σπίτι της μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο, έχοντας πλέον ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε.

Στο πλευρό της βρίσκονται οι δικοί της άνθρωποι, ενώ ο Κώστας Μπακογιάννης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς όσους στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γιατρούς του νοσοκομείου Metropolitan για την επιστημονική τους επάρκεια και τη ανθρώπινη φροντίδα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αποκατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη:

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας».

