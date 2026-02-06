Ιπποκράτειο: Καταδίκη πρώην διευθυντή καρδιολογικής κλινικής για φακελάκι - Επιμένει στην αθωότητά του
21:56 - 06 Φεβ 2026

Ο πρώην διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ, μίλησε στο MEGA, επιμένοντας στην αθωότητά του και υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα αχαριστίας και στοχοποίησης.

Επισημαίνεται ότι ο γιατρός είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ποσό 3.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και, πέραν της ποινής φυλάκισης, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καθώς και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ.

Μιλώντας δημόσια, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ζήτησε ποτέ «φακελάκι», τονίζοντας ότι η υπόθεση έχει πλήξει σοβαρά την οικογένειά του. Όπως ανέφερε, τα παιδιά του βίωσαν έντονη κοινωνική πίεση στο σχολικό περιβάλλον, αισθανόμενα ντροπή και στιγματισμό. Δήλωσε απογοητευμένος από την κοινωνία, λέγοντας ότι μετά από όσα συνέβησαν έχει χάσει κάθε διάθεση προσφοράς.

Ο ίδιος περιέγραψε τον εαυτό του ως γιατρό με πολυετή προσφορά, υποστηρίζοντας ότι επί δεκαετίες εξυπηρετούσε ασθενείς με αυταπάρνηση, αναλαμβάνοντας ακόμη και ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά που άλλοι γιατροί απέφευγαν. Αναφέρθηκε ειδικά στον ασθενή από τον οποίο προήλθε η καταγγελία, λέγοντας ότι τον ανέλαβε ενώ είχε απορριφθεί από άλλες δομές υγείας, εκφράζοντας την πικρία του για το γεγονός ότι, αντί για ευγνωμοσύνη, αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Η σύζυγος του ασθενή είχε προσφύγει στην Αστυνομία, ακολουθώντας τις οδηγίες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του γιατρού.

Μετά τη σύλληψή του, ακολούθησε κύμα καταγγελιών από ασθενείς, οι οποίοι ανέφεραν ότι τους ζητήθηκαν χρηματικά ανταλλάγματα τόσο για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων όσο και για τη μετεγχειρητική τους παρακολούθηση.

Σε βάρος του γιατρού είχε υποβληθεί καταγγελία και το 2022. Η πλευρά του ασθενή υποστηρίζει ότι η υπόθεση εκείνη οδήγησε σε καταδίκη του χειρουργού, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει, τονίζοντας ότι η δικαστική διαδικασία δεν έχει τελεσιδικήσει και ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Όπως υποστηρίζει, οι αρχικές κατηγορίες παρέμειναν χωρίς να επιβεβαιωθούν δικαστικά.

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στόχος επιθέσεων και καταγγελιών, επιμένοντας ότι παραμένει πιστός στον ιατρικό όρκο και στις αρχές του. Αναφερόμενος στην καταγγέλλουσα του 2022, υποστήριξε ότι αν υπήρχε ειλικρίνεια, θα έπρεπε να αναγνωριστεί πως δεν βρέθηκαν στοιχεία σε βάρος του, προσθέτοντας ότι έχει κινηθεί νομικά και σε εκείνη την περίπτωση.

