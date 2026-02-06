ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καταιγίδα «Λεονάρντο»: Σφοδρές πλημμύρες σε Ιβηρική και Μαρόκο αφήνουν πίσω νεκρούς και εκτοπισμένους
Ειδήσεις
21:18 - 06 Φεβ 2026

Καταιγίδα «Λεονάρντο»: Σφοδρές πλημμύρες σε Ιβηρική και Μαρόκο αφήνουν πίσω νεκρούς και εκτοπισμένους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκτεταμένη καταστροφή προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο», η οποία έπληξε σφοδρά την Ιβηρική Χερσόνησο και το Μαρόκο, αφήνοντας πίσω της πλημμυρισμένες περιοχές, εκκενώσεις οικισμών και ανθρώπινες απώλειες.

Σε αρκετές περιοχές, η στάθμη των υδάτων ξεπέρασε τα δύο μέτρα, βυθίζοντας κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις, ενώ χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τουλάχιστον τρεις θάνατοι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε Μαρόκο και Πορτογαλία.

Στην Πορτογαλία, ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του στη νότια περιφέρεια Αλεντέζου, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά σε πλημμυρισμένο δρόμο κοντά σε φράγμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην Ισπανία, στην επαρχία της Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια, την ώρα που προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της. Οι αρχές στη νότια Ισπανία προχώρησαν σε εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών, εκφράζοντας ανησυχίες για ενδεχόμενη υπερχείλιση μεγάλων ποταμών και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους εξαιτίας των συνεχόμενων καταιγίδων που πλήττουν εδώ και εβδομάδες την Πορτογαλία και την Ισπανία, με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) προειδοποίησε ότι νέο κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία «Μάρτα» αναμένεται να πλήξει την Ιβηρική Χερσόνησο το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, φέρνοντας ακόμη περισσότερες βροχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκκενώθηκαν αρκετές περιοχές κοντά στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην επαρχία της Κόρδοβα, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Παράλληλα, περίπου 1.500 κάτοικοι του ορεινού χωριού Γκραθαλέμα απομακρύνθηκαν, καθώς τα νερά εισέβαλαν στα σπίτια και πλημμύρισαν τους στενούς, λιθόστρωτους δρόμους.

Στην Πορτογαλία, η κακοκαιρία οδήγησε την κυβέρνηση στην παράταση του καθεστώτος καταστροφής. Στο Πόρτο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ο ποταμός Ντούρο υπερχείλισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε καφέ κατά μήκος της όχθης. Στο νότιο τμήμα της χώρας, μεγάλες εκτάσεις της πόλης Αλκάσερ ντο Σαλ, στις όχθες του ποταμού Σάντο, παραμένουν ημιβυθισμένες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε ότι το καθεστώς καταστροφής παρατείνεται σε 69 δήμους έως τα μέσα Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι αρκετές περιοχές απειλούνται από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις και σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της πορτογαλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANEPC), Μάριο Σιλβέστρε, προειδοποίησε ότι έξι ποτάμια -μεταξύ των οποίων και ο Τάγος- βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο υπερχείλισης, ενώ η λεκάνη απορροής του ποταμού έχει τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό λόγω της απότομης ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για διεξαγωγή μυστικών πυρηνικών δοκιμών το 2020
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για διεξαγωγή μυστικών πυρηνικών δοκιμών το 2020

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στον Προαστιακό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στον Προαστιακό

Συστάσεις «υπεραπόδοσης» των μετοχών της Metlen από Citi και Morgan Stanley
Αναλύσεις

Συστάσεις «υπεραπόδοσης» των μετοχών της Metlen από Citi και Morgan Stanley

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σοκ στο Copa Africa: Η Σενεγάλη το πήρε στο γήπεδο, το Μαρόκο στα χαρτιά δύο μήνες μετά
Ειδήσεις

Σοκ στο Copa Africa: Η Σενεγάλη το πήρε στο γήπεδο, το Μαρόκο στα χαρτιά δύο μήνες μετά

Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες στην επαρχία Σάφι
Ειδήσεις

Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες στην επαρχία Σάφι

Τραγωδία στο Μαρόκο: Κατάρρευση δύο κτιρίων με τουλάχιστον 19 νεκρούς
Ειδήσεις

Τραγωδία στο Μαρόκο: Κατάρρευση δύο κτιρίων με τουλάχιστον 19 νεκρούς

Η Gen Z ξεσηκώνει το Μαρόκο: Μία εβδομάδα διαδηλώσεων ενάντια στην ανισότητα
Ειδήσεις

Η Gen Z ξεσηκώνει το Μαρόκο: Μία εβδομάδα διαδηλώσεων ενάντια στην ανισότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ