Καταιγίδα «Λεονάρντο»: Σφοδρές πλημμύρες σε Ιβηρική και Μαρόκο αφήνουν πίσω νεκρούς και εκτοπισμένους

Εκτεταμένη καταστροφή προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο», η οποία έπληξε σφοδρά την Ιβηρική Χερσόνησο και το Μαρόκο, αφήνοντας πίσω της πλημμυρισμένες περιοχές, εκκενώσεις οικισμών και ανθρώπινες απώλειες.

Σε αρκετές περιοχές, η στάθμη των υδάτων ξεπέρασε τα δύο μέτρα, βυθίζοντας κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις, ενώ χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τουλάχιστον τρεις θάνατοι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε Μαρόκο και Πορτογαλία.

Στην Πορτογαλία, ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του στη νότια περιφέρεια Αλεντέζου, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά σε πλημμυρισμένο δρόμο κοντά σε φράγμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην Ισπανία, στην επαρχία της Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια, την ώρα που προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της. Οι αρχές στη νότια Ισπανία προχώρησαν σε εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών, εκφράζοντας ανησυχίες για ενδεχόμενη υπερχείλιση μεγάλων ποταμών και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους εξαιτίας των συνεχόμενων καταιγίδων που πλήττουν εδώ και εβδομάδες την Πορτογαλία και την Ισπανία, με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) προειδοποίησε ότι νέο κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία «Μάρτα» αναμένεται να πλήξει την Ιβηρική Χερσόνησο το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, φέρνοντας ακόμη περισσότερες βροχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκκενώθηκαν αρκετές περιοχές κοντά στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην επαρχία της Κόρδοβα, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Παράλληλα, περίπου 1.500 κάτοικοι του ορεινού χωριού Γκραθαλέμα απομακρύνθηκαν, καθώς τα νερά εισέβαλαν στα σπίτια και πλημμύρισαν τους στενούς, λιθόστρωτους δρόμους.

Στην Πορτογαλία, η κακοκαιρία οδήγησε την κυβέρνηση στην παράταση του καθεστώτος καταστροφής. Στο Πόρτο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ο ποταμός Ντούρο υπερχείλισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε καφέ κατά μήκος της όχθης. Στο νότιο τμήμα της χώρας, μεγάλες εκτάσεις της πόλης Αλκάσερ ντο Σαλ, στις όχθες του ποταμού Σάντο, παραμένουν ημιβυθισμένες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε ότι το καθεστώς καταστροφής παρατείνεται σε 69 δήμους έως τα μέσα Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι αρκετές περιοχές απειλούνται από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις και σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της πορτογαλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANEPC), Μάριο Σιλβέστρε, προειδοποίησε ότι έξι ποτάμια -μεταξύ των οποίων και ο Τάγος- βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο υπερχείλισης, ενώ η λεκάνη απορροής του ποταμού έχει τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό λόγω της απότομης ανόδου της στάθμης των υδάτων.