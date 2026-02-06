Πορτογαλικές εκλογές: Παραδοσιακοί συντηρητικοί στηρίζουν σοσιαλιστή για να μπλοκάρουν την ακροδεξιά

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο οδεύει προς μια σαρωτική νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Πορτογαλίας την Κυριακή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αφού εξέχοντες συντηρητικοί τάχθηκαν υπέρ του με στόχο να αποτραπεί μια πιθανή επικράτηση του ακροδεξιού ηγέτη του "Chega", Αντρέ Βεντούρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι Σεγκούρο και Βεντούρα ολοκλήρωναν σήμερα (6/2) τις προεκλογικές τους εκστρατείες σε περιοχές της Πορτογαλίας που επλήγησαν από τις καταιγίδες, όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Σεγκούρο να συγκεντρώνει ποσοστό 50% έως 60% των ψήφων, περίπου διπλάσιο από εκείνο του Βεντούρα. Περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν θα ψήφιζαν ποτέ τον Βεντούρα.

Συντηρητικοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα και ορισμένοι υπουργοί της σημερινής κεντροδεξιάς κυβέρνησης, καθώς και οι περισσότεροι υποψήφιοι του πρώτου γύρου, στήριξαν τον Σεγκούρο, εκφράζοντας ανησυχία για τις αυταρχικές τάσεις του Βεντούρα.

«Είναι κάτι αρκετά ασυνήθιστο στην Ευρώπη… να βλέπει κανείς την κεντροδεξιά να στηρίζει έναν σοσιαλιστή», δήλωσε ο Χαβιέρ Καρμπονέλ, πολιτικός αναλυτής στο think tank European Policy Centre.

«Υπάρχει ένα στοιχείο διατήρησης του status quo, αλλά και η αίσθηση ενός δημοκρατικού μετώπου που θεωρούν ότι πρέπει να προστατευθεί».

Η άνοδος του Βεντούρα

Ο Βεντούρα, πρώην αθλητικός σχολιαστής, δήλωσε ότι έμεινε «άναυδος» από τη στήριξη της κεντροδεξιάς προς τον Σεγκούρο. Ωστόσο, η εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική του επιρροή, αντανακλώντας τη γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επισημαίνεται ότι το αντισυστημικό και αντιμεταναστευτικό κόμμα του, το Chega, το οποίο πολλοί αναλυτές περιγράφουν ως ένα «μονοπρόσωπο σχήμα», αναδείχθηκε πέρυσι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στις βουλευτικές εκλογές.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η επιρροή της ακροδεξιάς έχει ήδη ωθήσει τις κυβερνητικές πολιτικές -ιδίως στο μεταναστευτικό- προς πιο περιοριστικές κατευθύνσεις.

Σημειώνεται ότι ο Βεντούρα, ο οποίος επισκέφθηκε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταιγίδες και πλημμύρες, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερημένη αντίδραση, θα μπορούσε να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το 31,2% που συγκέντρωσε η κυβερνώσα Δημοκρατική Συμμαχία στις βουλευτικές εκλογές του 2025, σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις.

Έχει επίσης δηλώσει ότι, αν εκλεγεί την Κυριακή, θα επιδιώξει συνταγματικές αλλαγές ώστε να ενισχυθούν οι περιορισμένες εξουσίες του προέδρου και να ασκήσει έναν πιο «παρεμβατικό» ρόλο ως αρχηγός του κράτους.

Ωστόσο, μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου τον προηγούμενο μήνα, όπου έλαβε 23,5% έναντι 31,1% του Σεγκούρο, ο Βεντούρα δεν κατάφερε να υλοποιήσει τη φιλοδοξία του να ενώσει τη δεξιά στον δεύτερο γύρο.