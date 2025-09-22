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Αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου που συνελήφθη για «φακελάκι»
Ειδήσεις
16:26 - 22 Σεπ 2025

Αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου που συνελήφθη για «φακελάκι»

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναβολή οδηγήθηκε ξανά η δίκη ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία από συγγενή ασθενούς, έπειτα από αίτημα του ίδιου του κατηγορούμενου.

Ο καρδιοχειρουργός είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύστερα από καταγγελία. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026, καθώς η υπεράσπιση επικαλέστηκε προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο δικαστήριο προσκομίστηκε έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», που επιβεβαιώνει ότι ο γιατρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Η αδερφή του κατηγορούμενου κατέθεσε ότι πρόκειται για χρόνιο καρδιοπαθή.

Η πλευρά της γυναίκας που κατήγγειλε τον γιατρό χαρακτήρισε «προσχηματικό» το λόγο αναβολής, ζητώντας να διαπιστωθεί αν όντως νοσηλεύεται. Προηγούμενη αναφορά σε πτώση από καρέκλα αποδόθηκε πλέον σε καρδιολογικά προβλήματα. Η αναβολή έγινε δεκτή κατόπιν εισαγγελικής πρότασης.

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