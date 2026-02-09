Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Σε περίοδο έντονης μεταβλητότητας εισέρχεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής έως το τέλος της εβδομάδας αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα. Στις περιοχές αυτές ο κίνδυνος κατολισθήσεων είναι αυξημένος, γεγονός που καθιστά απαραίτητο οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς -παρότι δεν προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα- ακόμη και περιορισμένες ποσότητες βροχής μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε ήδη επιβαρυμένα εδάφη.

Σημειώνεται ότι οι βροχές ξεκινούν σήμερα (9/2) από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά, έως το βράδυ, θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για τοπικές και σύντομες μπόρες από τις βραδινές ώρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Αύριο, για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα, θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, προκαλώντας μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, προβλέπονται λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Από το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα, με την εκδήλωση καταιγίδων.

Την Τσικνοπέμπτη οι άστατες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν, κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με παρόμοιο σκηνικό και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaajr1gc70p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}