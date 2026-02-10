Υπόθεση κατασκοπείας: Στις φυλακές Κορίνθου ο σμήναρχος - «Ζητώ συγνώμη από την πατρίδα»
21:59 - 10 Φεβ 2026

Υπόθεση κατασκοπείας: Στις φυλακές Κορίνθου ο σμήναρχος - «Ζητώ συγνώμη από την πατρίδα»

Reporter.gr Newsroom
Ο 54χρονος σμήναρχος οδηγήθηκε στις φυλακές Κορίνθου όπου και προφυλακίστηκε μετά τη μαραθώνια ανάκρισή του για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, η οποία διήρκεσε πάνω από 8 ώρες, και φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του.

Στην απολογία του, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Το χρονικό και τα κίνητρα του σμήναρχου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό κίνητρο ώθησε τον 54χρονο να διαρρέει απόρρητες πληροφορίες και τεχνολογικά μυστικά στην Κίνα. Ο Κινέζος σύνδεσμός του, που παρουσιαζόταν ως «Στίβεν», τον προσέγγισε μέσω LinkedIn, ενώ διερευνάται ο ρόλος μιας μυστηριώδους Κινέζας, η οποία ήταν παρούσα σε συναντήσεις των δύο ανδρών.

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον Οκτώβριο, παρακολουθούσαν τον σμήναρχο, ο οποίος έναντι αμοιβής διακινούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες για τηλεπικοινωνίες και ψηφιακά και ηλεκτρονικά συστήματα στην Κίνα.

Ο Κινέζος πράκτορας «Στίβεν»

Η πρώτη επαφή έγινε διαδικτυακά μέσω LinkedIn, όπου ο αξιωματικός είχε αναρτήσει το βιογραφικό του. Ο «Στίβεν» παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος τεχνολογικής εταιρείας και ανέθεσε στον σμήναρχο αρχικά μελέτες για την ιστοσελίδα της εταιρείας, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για τη δράση κατασκοπείας.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν ταυτοποιήσει τον πραγματικό του ρόλο ως αξιωματικού των Μυστικών Υπηρεσιών της Κίνας.

Η μυστηριώδης γυναίκα με το αμερικανικό όνομα

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του σμήναρχου στο Πεκίνο, σε συνάντηση με τον «Στίβεν», εμφανίστηκε μια γυναίκα με αμερικανικό ψευδώνυμο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ήταν επίσης παρούσα σε συνάντηση στην Ελλάδα, σε κατάστημα του Πειραιά.

Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: είτε επρόκειτο για ανώτερη του «Στίβεν», είτε για «honey trap», τακτική κατασκοπείας που χρησιμοποιεί ερωτική αποπλάνηση για εξαγωγή πληροφοριών ή χειραγώγηση. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο αξιωματικός ενδιαφερόταν κυρίως για την αναγνώριση των γνώσεών του και το οικονομικό κίνητρο.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης: «Υπάρχουν ενδείξεις για αυτά, αλλά με μεγάλη προσοχή, γιατί πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό και η σοβαρότητα του θέματος είναι τεράστια».

Ο «crypto» λογαριασμός

Αρχικά, ο αξιωματικός παρείχε χαμηλής διαβάθμισης πληροφορίες και λάμβανε μικρές αμοιβές. Στη συνέχεια, και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του «Στίβεν», άρχισε να διακινεί κρίσιμα στρατιωτικά μυστικά, με μεγαλύτερη οικονομική αμοιβή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο «Στίβεν» κατέθετε στο crypto wallet του σμήναρχου 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μην κινήσει υποψίες, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις 200–300 ευρώ, μεταμφιεσμένος, από ΑΤΜ.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, τόνισε: «Οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα βασίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε τις σχέσεις υπό τον όρο του σεβασμού».

Το πλήρες οικονομικό όφελος του σμήναρχου παραμένει άγνωστο, καθώς δεν έχει δώσει τους κωδικούς του crypto λογαριασμού μέσω του οποίου λάμβανε εμβάσματα για περίπου 18 μήνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 22:03
