Κατάκολο: Βράχος 40 τόνων απειλεί σπίτια στην περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα επικίνδυνο γεωλογικό φαινόμενο στο Κατάκολο, όπου οι διαρκείς κατολισθήσεις απειλούν την κατοικημένη ζώνη από βράχο 40 τόνων.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2026, το Κατάκολο, μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Η περιοχή βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς ένας τεράστιος βράχος εξακολουθεί να απειλεί κατοικίες, ενώ έχουν καταγραφεί δεκάδες κατολισθήσεις, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων. Παράλληλα, κεντρικός δρόμος έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Το πιο σοβαρό ζήτημα εντοπίζεται σε πλαγιά του οικισμού, όπου βράχος βάρους περίπου 40 τόνων αποκολλήθηκε από το βουνό και παραμένει «κρεμασμένος», θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τουλάχιστον δέκα σπίτια και επιχειρήσεις. Συνεργεία του δήμου βρίσκονται στο σημείο και εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Ο κορεσμός του εδάφους από τον τεράστιο όγκο νερού που έχει συσσωρευτεί στο βουνό έχει επιδεινώσει την κατάσταση, προκαλώντας νέες πτώσεις δέντρων και όγκους λάσπης που καταλήγουν σε αυλές και κατοικίες, καθώς και κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ογκώδης βράχος που συγκρατείται προσωρινά μόνο από ελαιόδεντρα, με τον κίνδυνο κατάρρευσης να παραμένει ορατός. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί δέκα κατοικίες για προληπτικούς λόγους.

Μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ειδικό κλιμάκιο, το οποίο θα προχωρήσει σε αυτοψία και θα εισηγηθεί τον τρόπο διαχείρισης του επικίνδυνου βράχου.

Την ίδια ώρα, η στάθμη του Αλφειός έχει αυξηθεί επικίνδυνα, αγγίζοντας τα όρια υπερχείλισης. Ο μεγάλος όγκος υδάτων που κατέβηκε από την Αρκαδία μετά την υπερχείλιση του Λάδωνας, σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, έχει προκαλέσει νέα πλημμυρικά φαινόμενα στις αγροτικές εκτάσεις της ευρύτερης ζώνης του ποταμού.