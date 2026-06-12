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Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων
Ειδήσεις
21:59 - 12 Ιουν 2026

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Reporter.gr Newsroom
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Τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας και συνολικά των Δυτικών Βαλκανίων υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στο Βελιγράδι με τον Σέρβο ομόλογό του, Marko Đurić.

Ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε εξαιρετικό το επίπεδο των διμερών σχέσεων, τονίζοντας ότι η στρατηγική εταιρική σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες από το 2019 αποτελεί τη βάση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημερινή συνάντηση προετοιμάζει το έδαφος για τη διεξαγωγή του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Σερβίας στο Βελιγράδι.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αποτέλεσε η ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον κ. Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς τα Δυτικά Βαλκάνια, στη βάση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα θα θέσει ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι το διμερές εμπόριο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία μεγάλων έργων διασυνδεσιμότητας, όπως ο σιδηροδρομικός άξονας Θεσσαλονίκης–Σκοπίων–Βελιγραδίου, καθώς και των ενεργειακών υποδομών που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Αναφερόμενος στα περιφερειακά ζητήματα, επανέλαβε ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς του Κοσόβου παραμένει αμετάβλητη, ενώ εξέφρασε τη στήριξη της Αθήνας στον διάλογο Βελιγραδίου–Πρίστινας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και το Ιράν, καλώντας όλες τις πλευρές να τηρούν το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για διπλωματικές λύσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, υποστήριξε ότι η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, οι διεθνείς κρίσεις και η ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης καθιστούν επιτακτική την προώθηση της διεύρυνσης. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θεωρεί ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη Ευρώπη χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια».

Τέλος, σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου–εξόδου για τους Σέρβους πολίτες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα, ο υπουργός σημείωσε ότι εξετάζονται πρακτικές λύσεις για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, ανακοινώνοντας ότι επίκειται κοινή υπουργική απόφαση που θα επιταχύνει τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου μέσω εθνικών θεωρήσεων, προς όφελος των επισκεπτών από τη Σερβία.

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