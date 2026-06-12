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Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο
Πολιτική
20:33 - 12 Ιουν 2026

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη η Δυτική Θεσσαλονίκη να τεθεί στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα.

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικές προτεραιότητες για την περιοχή την επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη δημιουργία περισσότερων ζωνών πρασίνου, τονίζοντας ότι τα έργα υποδομής και περιβάλλοντος αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Κατά την επίσκεψή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά ως «πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα» για την περιοχή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση με πόρους για την πλήρη ολοκλήρωση και αξιοποίηση του έργου.

Τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος τον ξενάγησε τόσο στους χώρους του πάρκου όσο και στην έκθεση φωτογραφίας της Φωτογραφικής Λέσχης με τίτλο «Όψεις του στρατοπέδου Παύλου Μελά».

Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη παρουσιάζει έντονη πληθυσμιακή ανάπτυξη, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας.

Επανέλαβε την ανάγκη για:

  1. ανάπλαση του παραλιακού μετώπου,
  2. ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς,
  3. επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά,
  4. δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου.

Όπως σημείωσε, η περιοχή διαθέτει σημαντικό δυναμικό αλλά απαιτείται συνολικός σχεδιασμός που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο ως «πνεύμονας πρασίνου»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ως σημαντικό «πνεύμονα πρασίνου», ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην αναψυχή, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωσή του.

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι θα σταθεί στο πλευρό της δημοτικής αρχής προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής.

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