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Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:15 - 12 Ιουν 2026

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του «Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026» στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis

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