ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στεγαστικό: Το 30% των Ελλήνων ψάχνει να μετακομίσει σε πιο οικονομικό σπίτι
Ακίνητα
12:52 - 27 Μαρ 2026

Στεγαστικό: Το 30% των Ελλήνων ψάχνει να μετακομίσει σε πιο οικονομικό σπίτι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ηλικία του ιδιοκτήτη, o τύπος του ακινήτου, η άνεση που αυτό προσφέρει, ο τόπος που βρίσκεται η κατοικία, το κόστος απόκτησης ή διαμονής και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών για τις συνθήκες στέγασης στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.         

Σύμφωνα με στοιχεία της πανευρωπαϊκής έρευνας European Housing Trend Report για το 2025, που πραγματοποίησε το κτηματομεσιτικό δίκτυο REMAX Ευρώπης, το 66% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο με τις συνθήκες στέγασης. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 77%, αυξημένος κατά μία μονάδα μέσα σε ένα έτος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία, με ποσοστό 85%. Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται, επίσης, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Ελβετία και το Λουξεμβούργο, οι οποίες συγκεντρώνουν από 81%. Αντίθετα, στις χαμηλότερες θέσεις, εκτός της Ελλάδας και της Ουγγαρίας (64%) βρίσκονται η Μάλτα (71%), η Λιθουανία (71%) και η Ιρλανδία (68%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ηλικία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη για την κατοικία. Όσοι είναι άνω των 44 ετών είναι πιο πιθανό να αισθάνονται άνετα με το σπίτι τους. Συγκεκριμένα, το 93% της λεγόμενης Σιωπηλής Γενιάς (79-97 ετών), το 84% των Baby Boomers (61-79 ετών) και το 75% της Γενιάς X (45-60 ετών) δηλώνουν ικανοποιημένοι, αποδεικνύοντας ότι όσο μεγαλώνουμε τόσο υψηλότερη είναι η ικανοποίηση για την κατοικία που ζούμε.

Στον αντίποδα, σχεδόν ένας στους δέκα Ευρωπαίους (9%) δηλώνει ότι είναι δυσαρεστημένος ή πολύ δυσαρεστημένος με την τωρινή του στεγαστική κατάσταση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Millennials (29-44 ετών) εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας (11%), ακολουθούμενοι από τη Γενιά Z (13-28 ετών) με 10%.

Πώς ζουν οι Ευρωπαίοι: διαμερίσματα και μονοκατοικίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ευρώπης, οι διαφορές στην ικανοποίηση δεν περιορίζονται μόνο στην ηλικία ή τη χώρα. Ο τύπος κατοικίας και ο τόπος διαμονής φαίνεται να παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο.

Ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τα διαμερίσματα αποτελούν τον κυρίαρχο τύπο κατοικίας στην Ευρώπη. Το 51% των Ευρωπαίων ζει σε διαμέρισμα, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Τουρκία (77%), την Ισπανία (71%), τη Βουλγαρία (69%) και την Ελβετία (68%). Οι μονοκατοικίες ακολουθούν, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών κατοικιών και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην Ουγγαρία (53%) και τη Σλοβενία (52%).

Όταν, όμως, η κατοικία είναι ιδιόκτητη, το ποσοστό όσων ζουν σε διαμέρισμα μειώνεται στο 44%. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη σημασία του χώρου ως καθοριστικού παράγοντα στις αποφάσεις μακροχρόνιας δέσμευσης σε ένα ακίνητο.

Όσον αφορά τα επίπεδα ικανοποίησης, αυτά εμφανίζονται υψηλότερα σε όσους κατοικούν σε μεζονέτες και μονοκατοικίες (80%), σε σύγκριση με εκείνους που ζουν σε διαμερίσματα (73%). Ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, το ποσοστό ικανοποίησης φτάνει το 82%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι όσο μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο είναι ένα σπίτι, τόσο αυξάνεται η αίσθηση ικανοποίησης των κατοίκων του.

Παράλληλα, όσοι ζουν σε πόλεις δηλώνουν χαμηλότερη ικανοποίηση (75%) σε σχέση με όσους ζουν σε μη αστικές περιοχές (78%), στοιχείο που υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση τείνει να είναι μεγαλύτερη σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στην Ελλάδα, 32% των ερωτηθέντων σκέφτεται να μετακομίσει τους επόμενους 12 μήνες, ώστε να έχει περισσότερο χώρο.

Ομοίως, πάνω από το ένα τρίτο (37%) των Ευρωπαίων που δηλώνουν δυσαρεστημένοι αναφέρουν την έλλειψη χώρου ως αιτία, ποσοστό που αυξάνεται στο 42% μεταξύ της Γενιάς Z και των Millennials. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές, λόγω της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των επιπέδων εισοδήματος και των τιμών των ακινήτων.

Το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί τον επόμενο πιο συχνό λόγο δυσαρέσκειας πανευρωπαϊκά, φτάνοντας το 34%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά σε ορισμένες χώρες, φτάνοντας το 58% στη Μάλτα και το 50% στην Αυστρία. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη δυσαρέσκεια οδηγεί το 30% των ερωτηθέντων να σκέφτεται τη μετακόμιση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αναζητώντας πιο οικονομικές λύσεις στέγασης.

Τέλος, η ικανοποίηση συνδέεται στενά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 85% των ιδιοκτητών κατοικιών δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη στεγαστική τους κατάσταση, σε σύγκριση με το 61% όσων νοικιάζουν, γεγονός που αναδεικνύει ότι η ιδιοκτησία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη στεγαστική πραγματικότητα της Ευρώπης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει
Πολιτική

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές
Ειδήσεις

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές
Ακίνητα

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
02/07/2026 - 00:06

Από τον Τεν Τεν στον Μαγκρίτ

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 23:20

Wall Street: Υποχώρηση για τον Nasdaq λόγω ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Magazino
01/07/2026 - 22:57

Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτική
01/07/2026 - 22:52

Marc: Νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει το 56,7% – Πόσοι λένε «ναι» στον Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:40

ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών

Οικονομία
01/07/2026 - 22:34

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Magazino
01/07/2026 - 22:30

«Winter Sheep»: Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι γεννήθηκαν τη λάθος εποχή

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 22:15

Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:00

Bloomberg: Η Ευρώπη θωρακίζει τη χαλυβουργία της απέναντι στην κινεζική υπερπροσφορά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:40

Politico: Γιατί οι οπαδοί της Βοσνίας υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη

Magazino
01/07/2026 - 21:30

Από κακοποιημένο αδέσποτο, διεθνής ήρωας: Ο σκύλος που συγκίνησε τον πλανήτη σώζοντας 13 ζωές από τα συντρίμμια

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:10

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

Πολιτική
01/07/2026 - 20:54

Καλαφάτης: Η Ελλάδα χτίζει την πραγματική της ισχύ στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργία

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:34

Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:15

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:02

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:00

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ