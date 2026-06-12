Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Πώς η φτώχεια και το στρες στη γειτονιά αναδιαμορφώνουν τη νευροβιολογία και τον ύπνο των παιδιών.

Κάθε εμπειρία που βιώνει ένα παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στον εγκέφαλό του, επηρεάζοντας την ανάπτυξη και τη λειτουργία του για πάντα. Ωστόσο, μια νέα, ανατρεπτική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και το περιβάλλον της γειτονιάς παίζουν πολύ πιο καθοριστικό ρόλο στη νευροβιολογική ανάπτυξη απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Η έρευνα έδειξε ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες ευθύνονται για το 16% της μεταβλητότητας στους δείκτες λειτουργίας του παιδικού εγκεφάλου. Το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακό, καθώς η οικονομική άνεση αποδείχθηκε ότι ασκεί μεγαλύτερη επίδραση από τον δείκτη νοημοσύνης (IQ), τον τρόπο ανατροφής από τους γονείς, ακόμη και από το ίδιο το ιατρικό ιστορικό του παιδιού.

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