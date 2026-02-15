Πέπλο αφρικανικής σκόνης στην Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας (videos)

Πέπλο αφρικανικής σκόνης κάλυψε την Κυριακή (15/2) την Αττική και πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κρήτη.

Το φαινόμενο ξεκίνησε από την έρημο της Σαχάρας και κάλυψε εμβληματικά τοπόσημα της Πρωτεύουσας, όπως η Ακρόπολη, με ένα παχύ στρώμα θολούρας, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής ήταν αισθητές το μεσημέρι με την Αττική να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα.

Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης καταγράφηκαν στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο, με το φαινόμενο να επεκτείνεται και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας γενικότερα την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται προς τα βορειοανατολικά.

Η εικόνα μιλάει από μόνη της.

