ΟΠΕΚΑ: Νέος διοικητής ο Επαμεινώνδας Ατσαβές

Ο Επαμεινώνδας Ατσαβές αναλαμβάνει από σήμερα (16/2) τα καθήκοντα του διοικητή στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων διοικήσεων για φορείς του δημόσιου τομέα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, καλωσόρισε τον κ. Ατσαβέ στη νέα του θέση, επισημαίνοντας ότι η διοικητική του εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και η αποτελεσματικότητά του σε μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον πολίτη συνιστούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τη νέα πορεία του Οργανισμού. Παράλληλα, ευχαρίστησε την απερχόμενη διοικήτρια, Ευθυμία Καρποδίνη, για τη συνεργασία και την προσφορά της στον ΟΠΕΚΑ.

Σύντομο βιογραφικό του κ. Ατσαβέ

Ο Επαμεινώνδας Ατσαβές γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σπάρτη. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διοικητικό Δίκαιο από το Ruprecht Karls Universität Heidelberg, με θέμα διπλωματικής εργασίας την «Ευρωπαϊκή Διοικητική Δικονομία».

Από τον Φεβρουάριο του 2010 υπηρετεί ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, εκπροσωπώντας τον φορέα σε υποθέσεις ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού δικαίου, επιδομάτων και διοικητικών συμβάσεων, ενώ έχει συμμετάσχει και σε επιτροπές νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2021 διετέλεσε υποδιοικητής του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και στη συνέχεια του e-ΕΦΚΑ, έχοντας την εποπτεία κρίσιμων οργανικών μονάδων, όπως η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας, η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών και η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών. Κατά τη θητεία του συνέβαλε ουσιαστικά στον οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα, στη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και στην επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και παροχών.

Από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025 υπήρξε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Στη διάρκεια της θητείας του προώθησε εκτεταμένες διοικητικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, πέτυχε τον μηδενισμό των εκκρεμοτήτων, επιτάχυνε την απονομή και καταβολή μερισμάτων, αναβάθμισε τα πληροφοριακά συστήματα και ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση του αρχείου. Επιπλέον, επανήλθαν -για πρώτη φορά μετά το 2010- χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προς τους ασφαλισμένους, όπως χαμηλότοκα δάνεια και δυνατότητα προεξόφλησης μερισμάτων.

Για το έργο αυτό, το ΜΤΠΥ απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ανακοίνωση Νοεμβρίου 2025) για το έργο «Αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων».