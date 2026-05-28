ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
Οικονομία
13:11 - 28 Μάι 2026

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Reporter.gr Newsroom
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού θα τεθεί σε λειτουργία για την υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και για τροποποιήσεις υφιστάμενων δηλώσεων για το έτος 2026, την Παρασκευή (29/5) στις 08:00.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και την 10η Ιουλίου 2026, στις 18:00.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2026, καθώς και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους, για τον υπολογισμό του επιδόματος θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος περιλαμβάνεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων.

Κατά την υποβολή της αίτησης Α21 είναι υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της σχολικής μονάδας, της τάξης και του Αριθμού Μητρώου του παιδιού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για την οριστικοποίηση της διαδικασίας απαιτείται η τελική υποβολή της αίτησης, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

