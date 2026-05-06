ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ (Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00.

Όπως επισημαίνεται, μετά από αυτή την ώρα, δε θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης για την πληρωμή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος για το 2026.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, η πλατφόρμα θα επανέλθει σε λειτουργία την 29η Μαΐου 2026, στις 08:00, οπότε και θα είναι ξανά διαθέσιμες τόσο οι νέες αιτήσεις, όσο και οι τροποποιήσεις ήδη υποβληθέντων στοιχείων.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει επίσης ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για όλα τα επιδόματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr).