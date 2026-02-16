ΑΑΔΕ: Αναστολή υποβολής δηλώσεων Ε9 μέχρι 19 Φεβρουαρίου

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε εργασίες εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ 2026, με αποτέλεσμα να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας συγκεκριμένες εφαρμογές του Περιουσιολογίου και των δηλώσεων Ε9.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

- Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης-ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.

- Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.

- Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2025, θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών