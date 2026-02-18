ΠΝΟ: Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου στη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
14:09 - 18 Φεβ 2026

ΠΝΟ: Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου στη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προγραμματίζει 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για τις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που επιλέχθηκε για να συμπέσει με τη θλιβερή επέτειο τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.    

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ τονίζει ότι η ναυτική κοινότητα κατανοεί καλύτερα από οποιονδήποτε τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας, καθώς η παραβίασή τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα. «Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα ατυχημάτων σε θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές που το αποδεικνύουν», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σεβασμός στους κανονισμούς πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Μέσω της κινητοποίησης αυτής, οι ναυτεργάτες τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών αλλά και όλων όσων έχουν χάσει τη ζωή τους σε παρόμοια δυστυχήματα. Παράλληλα, η Ομοσπονδία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει τον αγώνα για ασφαλείς συνθήκες εργασίας στα πλοία, επισημαίνοντας ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν αποτελεί απλώς σύνθημα, αλλά καθήκον όλων μας».

