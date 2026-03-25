ΠΝΟ κατά μεταφοράς των διαθεσίμων του ΝΑΤ στην ΤτΕ- Προειδοποιεί για δυναμικές αντιδράσεις

Ισχυρή αντίθεση εκφράζει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) στην προωθούμενη πρωτοβουλία μεταφοράς των διαθεσίμων του Ταμείου Ναυτικής Ασφάλισης (ΝΑΤ) από τις συστημικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος, με επιστολή της προς τα αρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η μεταφορά των κεφαλαίων, τα οποία τηρούνται κυρίως σε ξένο συνάλλαγμα (δολάρια), σε λογαριασμούς μόνο σε ευρώ θα εκθέσει τα αποθέματα σε καθημερινές διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, με κίνδυνο απώλειας αξίας και χαμένων αποδόσεων. Η ΠΝΟ χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία «μεθόδευση» και καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το σχέδιο.

Η αντίδραση της ΠΝΟ ακολουθεί την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ στις 23 Μαρτίου 2026, όπου έγινε γνωστή η πρόταση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους, η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει «μια ακόμη λεηλασία των αποθεματικών που δημιούργησαν με κόπους οι Έλληνες ναυτεργάτες» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Στο «τραπέζι» περιλαμβάνονται ακόμη και απεργιακές δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την ακτοπλοΐα και τις θαλάσσιες μεταφορές το προσεχές διάστημα.