Βουλγαρία: Πρόωρες εκλογές στις 19 Απριλίου εν μέσω πολιτικής αστάθειας
13:55 - 18 Φεβ 2026

Βουλγαρία: Πρόωρες εκλογές στις 19 Απριλίου εν μέσω πολιτικής αστάθειας

Reporter.gr Newsroom
Η Βουλγαρία θα προχωρήσει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 19 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Γιότοβα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γιότοβα ανέθεσε στον υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, Αντρέι Γκιούροφ, το έργο του σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης και της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των νέων εκλογών.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για τις όγδοες βουλευτικές εκλογές στη χώρα μέσα σε μόλις πέντε χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε παραιτηθεί στις 11 Δεκεμβρίου, μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων στους δρόμους, οι οποίες εκφράζονταν κατά των οικονομικών πολιτικών της και της, κατά κοινή αντίληψη, αποτυχίας της να αντιμετωπίσει τη διαφθορά.

«Θα υπογράψω διάταγμα για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 19 Απριλίου», τόνισε η Γιότοβα σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή της με τον Γκιούροφ, ο οποίος παρουσίασε τα μέλη της νέας υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλγαρία, η οποία εντάχθηκε στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, παραμένει αντιμέτωπη με παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, καθώς τα πολιτικά κόμματα δεν καταφέρνουν να σχηματίσουν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό σε ένα κοινοβούλιο που χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό.

