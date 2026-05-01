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Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακό «μπλόκο» λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων - Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ειδήσεις
11:26 - 01 Μάι 2026

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακό «μπλόκο» λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων - Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Reporter.gr Newsroom
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Σε εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων, το ΠΑΜΕ είχε προγραμματίσει «ραντεβού» στις 10:30 στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει οριστεί για τις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Λόγω των συγκεντρώσεων, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κίνησης των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος. Συγκεκριμένα, δεν διεξάγεται κυκλοφορία στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Με 24ωρη πανελλαδική απεργία τιμά την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Η κινητοποίηση ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου (00:01) και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, με αποτέλεσμα την καθολική ακινητοποίηση του συνόλου των κατηγοριών πλοίων.

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς

Με περιορισμούς δρομολογίων και προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Στην Αθήνα και τον Πειραιά:

Οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ, δεν θα λειτουργήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στα λεωφορεία και τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους προς τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

Επισημαίνεται πως για τις ώρες λειτουργίας των λεωφορείων και τρόλεϊ θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής .

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ, την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ καθώς και από το πληροφοριακό μας κέντρο 11185.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 11:30
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