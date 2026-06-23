Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την Τετάρτη (24/6) εργαζόμενοι σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, όπως οι Κατασκευές, τα Τρόφιμα και Ποτά, ο Επισιτισμός - Τουρισμός και το Εμπόριο. Παράλληλα, συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν ανακοινώσει οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας, ενώ δράσεις, συγκεντρώσεις και στάσεις εργασίας προγραμματίζονται και από άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Πιο αναλυτικά, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι αυξήσεις στους μισθούς, η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους.

Την ίδια ώρα, αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για τη συμμετοχή ή μη των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ισχυρή παρουσία των οικοδόμων - 48ωρη απεργία στο Ελληνικό

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι κινητοποιήσεις στον κλάδο των Κατασκευών. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα τοπικά σωματεία δίνουν έμφαση στην υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στη βελτίωση των όρων απασχόλησης.

Στο εργοτάξιο του Ελληνικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 48ωρη απεργία για τις 23 και 24 Ιουνίου. Στην Αθήνα, οι οικοδόμοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Αγρίνιο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Αντιδράσεις στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με το περιεχόμενο της νέας κλαδικής σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να αφήνει εκτός σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Στην Αττική, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:00 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Καβάλα, Χανιά, Δράμα και Γαστούνη.

Στάση εργασίας στο Εμπόριο

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00. Οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 11:00 έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους εργαζομένους των καταστημάτων Notos και προβάλλοντας αιτήματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον εμπορικό κλάδο.

Διεκδικήσεις και από τον Επισιτισμό - Τουρισμό

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, οι οποίοι ζητούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και μεγαλύτερη προστασία των εποχικά απασχολούμενων.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει οριστεί για τις 10:00 στα γραφεία των Ξενοδόχων, ενώ κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Ζάκυνθο και Κω.

Απεργούν και οι εργαζόμενοι των Περιφερειών

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας, διεκδικώντας ενίσχυση των υπηρεσιών με νέο προσωπικό, αυξήσεις αποδοχών της τάξης του 20%, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η κεντρική τους συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Αναμένονται αποφάσεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι τελικές αποφάσεις των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις της 24ης Ιουνίου.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων ωρών, προκειμένου το επιβατικό κοινό να ενημερωθεί εγκαίρως για τυχόν αλλαγές, περιορισμούς ή αναστολές δρομολογίων κατά τη διάρκεια της απεργιακής ημέρας.