ΟΕΝΓΕ: Η κυβέρνηση επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους «εχθρούς» υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το ΕΣΥ
14:46 - 19 Φεβ 2026

ΟΕΝΓΕ: Η κυβέρνηση επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους «εχθρούς» υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το ΕΣΥ

Reporter.gr Newsroom
Μέσω ανακοίνωσής της, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), προχώρησε σε καταγγελία για τα σημερινά επεισόδια  (19/2) έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση σε βάρος των εργαζομένων».     

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Η Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας κατά τη διάρκεια αγωνιστικής υποδοχής του υπουργού εμπορίου της υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η οποία είχε αποφασιστεί από το σωματείο των εργαζομένων Νίκαιας.

Καταγγέλλουμε τη σύλληψη του συναδέλφου Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρό στο Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ τον οποίον κρατούσαν με χειροπέδες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους «εχθρούς» υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης.

Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν. Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».

