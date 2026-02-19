ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη (video)
Ειδήσεις
11:43 - 19 Φεβ 2026

Ένταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη (video)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το πρωί της Πέμπτης (19/2) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Αντιπροσωπεία γιατρών και νοσηλευτών είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν και χρειάστηκε επέμβαση των ΜΑΤ για να προστατευθεί ο υπουργός. Υπάρχουν καταγγελίες για προσαγωγές αλλά και χρήση δακρυγόνων εντός του νοσοκομείου.

Ο υπουργός έφτασε συνοδεία αστυνομικών στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου όπου τον περίμεναν αρκετοί εργαζόμενοι για να διαμαρτυρηθούν.

Ο κ. Γεωργιάδης άνοιξε διάλογο και κάποια στιγμή η ένταση χτύπησε κόκκινο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgiu47zhtu4x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgivwwdvk2tt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgivr1id6sih?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μιλώντας για όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Γεωργιάδης είπε αρχικά στο ΟΡΕΝ πως «μπορούν να φωνάζουν όσο θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδο μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και από τα πράγματα που πετάγανε - αβγά, νερά, πέτρες - ενώ πίσω μου ήταν κάγκελα και θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί σε αυτά».

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».

«Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια»

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας «μαζεύτηκαν κάποια μέλη του σωματείου εργαζομένων, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από το εργατικό κέντρο, από το δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας».

Κάνοντας λόγο για ένα «πραγματικά πολύ απαράδεκτο γεγονός», ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι είχε πάει στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ: «Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στο νοσοκομείο αυτό. Το νοσοκομείο αυτό έχει αύξηση προϋπολογισμού, έχει 65 περισσότερους γιατρούς, 135 περισσότερους νοσηλευτές και 133 περισσότερο λοιπό προσωπικό. Με Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κάνουμε επτά έργα 30 εκατ. ευρώ, τα πρώτα έργα μετά από 30 χρόνια. Είναι από τα νοσοκομεία που έχουμε φροντίσει περισσότερα από όλα τα άλλα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2026 - 13:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται
Πολιτική

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές
Πολιτική

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Μητσοτάκης από το νέο Νοσοκομείο Σπάρτης: Στηρίζουμε το ΕΣΥ με έργα
Πολιτική

Μητσοτάκης από το νέο Νοσοκομείο Σπάρτης: Στηρίζουμε το ΕΣΥ με έργα

Βίντεο καταγράφει αναισθησιολόγο να ζητά «φακελάκι» - Δημόσια συγγνώμη από Γεωργιάδη στην ασθενή
Υγεία

Βίντεο καταγράφει αναισθησιολόγο να ζητά «φακελάκι» - Δημόσια συγγνώμη από Γεωργιάδη στην ασθενή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτος: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Olympic Life η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ