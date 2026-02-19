Ένταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη (video)

Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το πρωί της Πέμπτης (19/2) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Αντιπροσωπεία γιατρών και νοσηλευτών είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν και χρειάστηκε επέμβαση των ΜΑΤ για να προστατευθεί ο υπουργός. Υπάρχουν καταγγελίες για προσαγωγές αλλά και χρήση δακρυγόνων εντός του νοσοκομείου.

Ο υπουργός έφτασε συνοδεία αστυνομικών στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου όπου τον περίμεναν αρκετοί εργαζόμενοι για να διαμαρτυρηθούν.

Ο κ. Γεωργιάδης άνοιξε διάλογο και κάποια στιγμή η ένταση χτύπησε κόκκινο.

Μιλώντας για όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Γεωργιάδης είπε αρχικά στο ΟΡΕΝ πως «μπορούν να φωνάζουν όσο θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδο μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και από τα πράγματα που πετάγανε - αβγά, νερά, πέτρες - ενώ πίσω μου ήταν κάγκελα και θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί σε αυτά».

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».



«Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια»



Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας «μαζεύτηκαν κάποια μέλη του σωματείου εργαζομένων, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από το εργατικό κέντρο, από το δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας».

Κάνοντας λόγο για ένα «πραγματικά πολύ απαράδεκτο γεγονός», ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι είχε πάει στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ: «Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στο νοσοκομείο αυτό. Το νοσοκομείο αυτό έχει αύξηση προϋπολογισμού, έχει 65 περισσότερους γιατρούς, 135 περισσότερους νοσηλευτές και 133 περισσότερο λοιπό προσωπικό. Με Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κάνουμε επτά έργα 30 εκατ. ευρώ, τα πρώτα έργα μετά από 30 χρόνια. Είναι από τα νοσοκομεία που έχουμε φροντίσει περισσότερα από όλα τα άλλα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό».