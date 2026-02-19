ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη: Θλιβερός πρωταγωνιστής σκηνικών αστυνομικής βίας κατά γιατρών και νοσηλευτών
Πολιτική
13:59 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Αυστηρή κριτική στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και στην κυβέρνηση άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, στα οποία – πέρα από εργαζομένους του νοσοκομείου – ενεπλάκησαν και τα ΜΑΤ.  

«Για πολλοστή φορά, ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας» αναφέρει η Κουμουνδούρου στη σχετική της ανακοίνωση.

Τονίζει, δε, ότι «οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά».

Στην συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ, γενικεύοντας την επίθεση προς το κυβερνών κόμμα, σημειώνει: «Μια κυβέρνηση που έχει μοναδικό έργο το ξήλωμα και τη διάλυση του ΕΣΥ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας, εις βάρος, προφανώς, της υγείας των πολιτών».

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους», προσθέτει η Κουμουνδούρου.

