Καθαρά Δευτέρα: Η εξέλιξη της τιμής της λαγάνας - Πόσο κάνει φέτος
Ειδήσεις
13:44 - 20 Φεβ 2026

Καθαρά Δευτέρα: Η εξέλιξη της τιμής της λαγάνας - Πόσο κάνει φέτος

Reporter.gr Newsroom
Η λαγάνα αποτελεί τη... βάση του τραπεζιού την Καθαρά Δευτέρα και δεν μπορεί να λείπει σε καμία περίπτωση. Η τιμή της, όμως, είναι και φέτος "τσιμπημένη".

Η τιμή της παραδοσιακής λαγάνας την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται να κινηθεί φέτος στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) Έλσα Κουκουμέρια, η μέση τιμή της παραδοσιακής λαγάνας στους φούρνους παραμένει φέτος στα περσινά επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη, μια λαγάνα περίπου 400 γραμμαρίων κοστίζει από 2,30 έως 2,50 ευρώ το τεμάχιο.

Στην Αθήνα, όπου η λαγάνα ζυγίζει περίπου 700 με 750 γραμμάρια, η μέση τιμή της διαμορφώνεται στα 3,20 με 3,50 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η κ. Κουκουμέρια, οι τιμές αυτές είναι ίδιες με τις περσινές.

Υπάρχουν βέβαια και οι ειδικές λαγάνες (με ελιά, λιαστή ντομάτα κλπ) που κοστίζουν έως και 5 ευρώ.

Η εξέλιξη της τιμής

Επαγγελματίες του κλάδου, λένε ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η παραδοσιακή λαγάνα προσιτή για τα νοικοκυριά, παρότι το κόστος παραγωγής παραμένει αυξημένο. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι οι τελικές τιμές ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από φούρνο σε φούρνο ή σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ.

Aξίζει να σημειώσουμε ότι η τιμή του ψωμιού που μπαίνει σε κάθε τραπέζι, με αφορμή και τη λαγάνα που έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, έχει διπλασιαστεί την πενταετία 2020 – 2025. Ειδικότερα, το 2020 η φρατζόλα κόστιζε 0,80 λεπτά, πλέον αγγίζει το 1,50 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εξέλιξη και της τιμής της λαγάνας που το 2020 κόστιζε 1 ευρώ και πλέον κυμαίνεται στα 3,5 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία η μεγάλη άνοδος της τιμής καταγράφηκε το 2022 όταν και ξέσπασε η ενεργειακή κρίση, με τη λαγάνα να ξεπερνά τα 3 ευρώ σε τιμή.

Οι αρτοποιοί, από την πλευρά τους, εκπέμπουν κραυγή αγωνίας, καθώς το λειτουργικό τους κόστος ανεβαίνει διαρκώς, αναγκάζοντας τους φούρνους να βάζουν λουκέτο ο ένας μετά τον άλλον.



