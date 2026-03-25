Μάχη για το ψωμί: Πυρά Ομοσπονδίας Αρτοποιών για διαφημιστικό σποτ

Διαφημιστικό σποτ που αφορά στο ψωμί «ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ» στάθηκε αφορμή για ένα ξέσπασμα από τη μεριά της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδο, που θεωρούν ότι η διαφήμιση απαξιώνει το ψωμί του φούρνου.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος ενημερώνει πως απέστειλε εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία, με την οποία, επικαλούμενοι την κείμενη νομοθεσία, καταγγέλλουν ως παραπλανητική για το καταναλωτικό κοινό την εν λόγω διαφήμιση, καθώς και την όλη παρουσίαση υποτιμητική, δυσφημιστική και περιφρονητική για τους Έλληνες αρτοποιούς.

Η Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία- πρόσκληση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος απεστάλη προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την ένωση εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και το Συμβούλιο Ελέγχου επικοινωνίας.

Ακολούθως, κατόπιν αίτησης ελέγχου που υπεβλήθη από την ΟΑΕ στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, προκειμένου να κριθεί εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε, εξετάστηκε η διαφήμιση και η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι... «η υπό κρίση επικοινωνία ΚΑΤΣΕΛΗΣΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ προσκρούει στο άρθρο 12 του ΕΚΔ-Ε και προκειμένου να είναι σύμφωνη με τον Κώδικα, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Η προθεσμία για την τροποποίηση ορίσθηκε σε τρεις ημέρες»...

Επισυνάπτεται η ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Σ 1863 | Α 5939 της πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου επικοινωνίας.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια, όπως είχε ενημερώσει, αλλά διαβάστηκε η αίτηση ελέγχου που είχε αποστείλει.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η πλευρά ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ / McV&H δήλωσε την οριστική διακοπή της διαφημιστικής επικοινωνίας που είχε εγκληθεί. Παράλληλα, παρουσίασε τροποποιημένη επικοινωνία, με ορισμένες αλλαγές στο κείμενο και ζήτησε την αξιολόγηση αυτής. Η εγκαλούσα πλευρά, αφού εξέτασε το νέο κείμενο, συμφώνησε να αποτελέσει αυτή η τροποποιημένη επικοινωνία το αντικείμενο ελέγχου της Επιτροπής. Για την αξιολόγηση της υπό έλεγχο, τροποποιημένης, επικοινωνίας «ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ», η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση και ομόφωνα έκρινε ότι υπάρχουν σημεία στην επικοινωνία που μπορεί να λειτουργήσουν απαξιωτικά για τον ανταγωνισμό και ειδικότερα για τα αρτοποιία.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η χρήση του χαρακτηρισμού «boomers» του παιδιού προς τους γονείς, οι οποίοι όμως σαφώς δεν ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, ενισχύει την απαξιωτική προσέγγιση και την εντύπωση ότι η αγορά ψωμιού από το φούρνο είναι παρωχημένη. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ προσκρούει στο άρθρο 12 του ΕΚΔ-Ε και προκειμένου να είναι σύμφωνη με τον Κώδικα, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Η προθεσμία για την τροποποίηση ορίσθηκε σε τρεις ημέρες.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο, η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν αναστέλλει την ισχύ της παρούσας. Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10 του Κανονισμού. Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.





