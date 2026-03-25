ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μάχη για το ψωμί: Πυρά Ομοσπονδίας Αρτοποιών για διαφημιστικό σποτ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09:48 - 25 Μαρ 2026

Μάχη για το ψωμί: Πυρά Ομοσπονδίας Αρτοποιών για διαφημιστικό σποτ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διαφημιστικό σποτ που αφορά στο ψωμί «ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ» στάθηκε αφορμή για ένα ξέσπασμα από τη μεριά της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδο, που θεωρούν ότι η διαφήμιση απαξιώνει το ψωμί του φούρνου.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος ενημερώνει πως απέστειλε εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία, με την οποία, επικαλούμενοι την κείμενη νομοθεσία, καταγγέλλουν ως παραπλανητική για το καταναλωτικό κοινό την εν λόγω διαφήμιση, καθώς και την όλη παρουσίαση υποτιμητική, δυσφημιστική και περιφρονητική για τους Έλληνες αρτοποιούς.

Η Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία- πρόσκληση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος απεστάλη προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την ένωση εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και το Συμβούλιο Ελέγχου επικοινωνίας.

Ακολούθως, κατόπιν αίτησης ελέγχου που υπεβλήθη από την ΟΑΕ στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, προκειμένου να κριθεί εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε, εξετάστηκε η διαφήμιση και η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι... «η υπό κρίση επικοινωνία ΚΑΤΣΕΛΗΣΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ προσκρούει στο άρθρο 12 του ΕΚΔ-Ε και προκειμένου να είναι σύμφωνη με τον Κώδικα, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Η προθεσμία για την τροποποίηση ορίσθηκε σε τρεις ημέρες»...

Επισυνάπτεται η ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Σ 1863 | Α 5939 της πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου επικοινωνίας.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια, όπως είχε ενημερώσει, αλλά διαβάστηκε η αίτηση ελέγχου που είχε αποστείλει.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η πλευρά ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ / McV&H δήλωσε την οριστική διακοπή της διαφημιστικής επικοινωνίας που είχε εγκληθεί. Παράλληλα, παρουσίασε τροποποιημένη επικοινωνία, με ορισμένες αλλαγές στο κείμενο και ζήτησε την αξιολόγηση αυτής. Η εγκαλούσα πλευρά, αφού εξέτασε το νέο κείμενο, συμφώνησε να αποτελέσει αυτή η τροποποιημένη επικοινωνία το αντικείμενο ελέγχου της Επιτροπής. Για την αξιολόγηση της υπό έλεγχο, τροποποιημένης, επικοινωνίας «ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ», η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση και ομόφωνα έκρινε ότι υπάρχουν σημεία στην επικοινωνία που μπορεί να λειτουργήσουν απαξιωτικά για τον ανταγωνισμό και ειδικότερα για τα αρτοποιία.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η χρήση του χαρακτηρισμού «boomers» του παιδιού προς τους γονείς, οι οποίοι όμως σαφώς δεν ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, ενισχύει την απαξιωτική προσέγγιση και την εντύπωση ότι η αγορά ψωμιού από το φούρνο είναι παρωχημένη. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ προσκρούει στο άρθρο 12 του ΕΚΔ-Ε και προκειμένου να είναι σύμφωνη με τον Κώδικα, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Η προθεσμία για την τροποποίηση ορίσθηκε σε τρεις ημέρες.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο, η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν αναστέλλει την ισχύ της παρούσας.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10 του Κανονισμού.

Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.



Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 00:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λέσβος: Οκτώ νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Ειδήσεις

Λέσβος: Οκτώ νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Motor Oil: Το «εγχειρίδιο» διαχείρισης της κρίσης στη διύλιση - Το πλάνο σε πράσινα έργα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Motor Oil: Το «εγχειρίδιο» διαχείρισης της κρίσης στη διύλιση - Το πλάνο σε πράσινα έργα

Μπολσονάρου: Κατ&#039; οίκον θα εκτίσει την ποινή 27 ετών που του επιβλήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος
Ειδήσεις

Μπολσονάρου: Κατ' οίκον θα εκτίσει την ποινή 27 ετών που του επιβλήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος

Wall Street: Υποχώρησαν οι μετοχές λόγω αύξησης των τιμών πετρελαίου και του πολέμου στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Υποχώρησαν οι μετοχές λόγω αύξησης των τιμών πετρελαίου και του πολέμου στο Ιράν

Σχέδιο 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου - Οι διαμεσολαβητές θέλουν συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν μέχρι την Πέμπτη
Ειδήσεις

Σχέδιο 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου - Οι διαμεσολαβητές θέλουν συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν μέχρι την Πέμπτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος

Καθαρά Δευτέρα: Η εξέλιξη της τιμής της λαγάνας - Πόσο κάνει φέτος
Ειδήσεις

Καθαρά Δευτέρα: Η εξέλιξη της τιμής της λαγάνας - Πόσο κάνει φέτος

Σήμα κινδύνου από τους φούρνους: 1.500 «λουκέτα» τα τελευταία χρόνια
Επιχειρήσεις

Σήμα κινδύνου από τους φούρνους: 1.500 «λουκέτα» τα τελευταία χρόνια

ΑΕΝΑΟΣ – Καραμολέγκος: Φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής 2.136 kW για την αρτοβιομηχανία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΕΝΑΟΣ – Καραμολέγκος: Φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής 2.136 kW για την αρτοβιομηχανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 11:44

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 11:40

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 11:38

Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:24

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Πολιτική
30/06/2026 - 11:16

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/06/2026 - 11:15

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχωρεί για προσωπικούς λόγους ο CEO

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 11:13

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:11

Αναβαλλόμενος φόρος: Οι τράπεζες προειδοποιούν για πιθανό κεφαλαιακό κενό €8 δισ. από ταχεία απόσβεση

Πολιτική
30/06/2026 - 11:02

Βολές Παπανδρέου για τα ενεργειακά: Μονοπώληση της αγοράς και απουσία συνεκτικής στρατηγικής

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 11:01

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο

Πολιτική
30/06/2026 - 10:42

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:38

Alpha Trust Συμμετοχών: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά τη δημόσια πρόταση

Ναυτιλία
30/06/2026 - 10:30

Ελληνικά λιμάνια: Στρατηγικός κόμβος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου

Φορολογία
30/06/2026 - 10:30

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική - Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:23

ΧΑ: Ελάχιστη προϋπόθεση για το ΓΔ η υπέρβαση των 2473 μονάδων

Πολιτική
30/06/2026 - 10:14

Πιερρακάκης: Θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 10:10

Αγορά καυσίμων: Σε εύθραυστη ισορροπία υπό γεωπολιτικές πιέσεις – Το μήνυμα του ΣΕΕΠΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 09:56

ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση των ΚΕΠ συνεχίζεται

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 09:55

ΧΑ: Ισχυρό κλείσιμο Ιουνίου με ρεκόρ ροών, εκδόσεις και βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 09:45

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 09:29

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:18

Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 09:16

ifo: Λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους

Οικονομία
30/06/2026 - 09:08

Ακρίβεια: Η δύσκολη εξίσωση των συμφωνιών κυβέρνησης-αγοράς για τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 09:07

Eurobank: Επενδύει €1 δισ. στην ψηφιακή τραπεζική της νέας εποχής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:03

Στρατηγική κατευνασμού Καραμανλή - Σαμαρά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 08:53

Πώς «ζυγίζει» η αγορά το νέο ευρωπαϊκό τέλος για Temu και Shein – «Καμπανάκι» για ίσους όρους ανταγωνισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:46

Η Ευρώπη «βράζει» και το ηλεκτρικό δίκτυο δοκιμάζεται στα όριά του

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:31

Μονακό: Έκρηξη με παγιδευμένο δέμα – Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:22

Λήγει η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ