Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων - Σε ποιους δρόμους καταγράφεται αυξημένη κίνηση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αττική μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την κίνηση στους δρόμους να αυξάνεται όσο περνά η ώρα, τόσο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ισθμό μέχρι τα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα να κινούνται κατά διαστήματα με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται λίγο πριν από τους Αγίους Θεοδώρους και στα Μέγαρα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Αθηνών-Λαμίας, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη στο τμήμα από το Σχηματάρι μέχρι τη Μαλεσίνα, καθώς και στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 49.738 οχήματα: 22.072 μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 27.666 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.

Σημειώνεται ότι η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη ατυχημάτων, ενώ υπενθυμίζεται ότι έως τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η επιστροφή των εκδρομέων προς τη Θεσσαλονίκη. Στα διόδια των Μαλγάρων, στη δυτική είσοδο της πόλης, σχηματίζονται ουρές δύο έως τριών χιλιομέτρων στο ρεύμα εισόδου, με τους υπεύθυνους να ανεβάζουν συνεχώς τις μπάρες για να διευκολύνουν τη ροή των οχημάτων.

Χωρίς προβλήματα κινείται προς το παρόν η επιστροφή από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα εισόδου της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στο ύψος των διοδίων της Ανάληψης.