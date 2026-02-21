Λήμνος: Πλημμύρες, ζημιές και μήνυμα από το 112 μετά την ισχυρή κακοκαιρία

Σοβαρές αναστατώσεις προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ώρες τη Λήμνος, με τη Μύρινα να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Η ισχυρή βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους σε χειμάρρους, προκαλώντας πλημμύρες, υλικές ζημιές και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Τα ξημερώματα, ο ποταμός της Αγίας Τριάδας υπερχείλισε, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες μεγάλο μέρος της πόλης να βρεθεί κάτω από το νερό. Από τις 7 το πρωί, η πλατεία του ΚΤΕΛ, η Λεωφόρος Δημοκρατίας και γύρω οδοί είχαν πλημμυρίσει, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα και εισέβαλαν σε κατοικίες.

Το πρωί του Σαββάτου (21/02) ενεργοποιήθηκε το «112», έπειτα από αίτημα της δημάρχου Λήμνου, Ελεονόρα Γεώργα, προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι πολίτες και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Το μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα καλούσε σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή σημείων όπου καταγράφονταν πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καταγράφηκαν περισσότερες από 30 κλήσεις για άντληση υδάτων, ενώ μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχείρησαν από νωρίς για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τον καθαρισμό των δρόμων από φερτά υλικά.

Η δήμαρχος ανέφερε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι η ποσότητα νερού που έπεσε στο νησί μέσα σε οκτώ ώρες ξεπέρασε εκείνη της μεγάλης πλημμύρας του Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο για περισσότερους από εκατό τόνους νερού. Όπως τόνισε, η ένταση του φαινομένου αιφνιδίασε ακόμη και τους πιο έμπειρους κατοίκους.

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ώρες η βροχόπτωση έχει σταματήσει και η στάθμη των υδάτων υποχωρεί, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς αναμένεται νέο – έστω ηπιότερο – κύμα κακοκαιρίας μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι στο νησί εξακολουθεί να ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη μεγάλη πλημμύρα του Νοεμβρίου, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη προώθηση έργων αποκατάστασης.

Κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πρωτοφανούς έντασης, σημειώνοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί τον ποταμό της Αγίας Τριάδας να φουσκώνει τόσο γρήγορα, μετατρέποντας το κέντρο της Μύρινας σε ποτάμι. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούν σε διαρκή προσοχή μέχρι την πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης.