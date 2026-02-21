Γκίλφοϊλ: Η πρέσβης υποδέχτηκε Αμερικανούς Γερουσιαστές στην Αθήνα
19:50 - 21 Φεβ 2026

Στην Αθήνα βρέθηκε αυτή την εβδομάδα ομάδα Αμερικανών Γερουσιαστών, σε επίσκεψη εργασίας, την οποία υποδέχτηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», δήλωσε η πρέσβης, τονίζοντας τη σημασία της επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως ανέφερε η ίδια, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη «δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική συνεργασία, καθώς και στις πρόσφατες επιτυχίες που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες τους τελευταίους μήνες».

Η επίσκεψη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ σε επίπεδο αμυντικής πολιτικής και διπλωματικών σχέσεων.

