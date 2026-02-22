ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάρνηθα: Περιπατητής δηλώνει ότι δέχθηκε επίθεση από λύκο στο Τατόι
Ειδήσεις
11:59 - 22 Φεβ 2026

Πάρνηθα: Περιπατητής δηλώνει ότι δέχθηκε επίθεση από λύκο στο Τατόι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η απόπειρα ενός άνδρα να πάει για τρέξιμο στην Πάρνηθα, καθώς σε μικρή απόσταση από το νεκροταφείο Κρυονερίου, συνάντησε δύο λύκους.  

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο EΡΤNews: «Είχα βγει για τρέξιμο. Από το Κρυονέρι μπαίνουμε στο βουνό, σε απόσταση από το νεκροταφείο του Κρυονερίου όπου ξεκινάμε και μπαίνουμε στο δάσος, στα 3 χλμ. περίπου, στον δρόμο μου μπροστά συνάντησα δύο λύκους. Εκείνη τη στιγμή εγώ σταμάτησα για να δω πώς θα αντιδράσουν οι δύο λύκοι».

«Περίμενα λίγα δευτερόλεπτα και σιγά σιγά εκείνοι έκαναν κινήσεις ώστε να έρθουν προς το μέρος μου. Εγώ περίμενα ακόμα γιατί δεν γνωρίζω πώς πρέπει να αντιδράσει κανείς σε κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Ο ένας λύκος είχε μείνει πιο πίσω και ανέβηκε προς το βουνό. Ο άλλος ήρθε πιο κοντά μου σε απόσταση ώστε να με μυρίσει. Μέχρι αυτό το σημείο εγώ παρέμεινα ψύχραιμος και δεν έκανα κάποια κίνηση γιατί δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει», ανέφερε ακόμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgl8wluqhull?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ωστόσο, «ο λύκος έκανε μία κίνηση ώστε να έρθει προς τα πάνω μου και εγώ έκανα βήματα πίσω», συνεχίζει ο ίδιος και προσθέτει:

«Επειδή συνέχιζε να έρχεται προς τα πάνω μου γύρισα πλάτη. Ξεκίνησα να πηγαίνω προς τα πίσω σιγά σιγά ώστε να μην τον τρομάξω. Ο λύκος συνέχισε να με ακολουθεί ώσπου σε κάποια φάση ξεκίνησε να επιτίθεται, σε εισαγωγικά, από πίσω με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να με δαγκώσει στην ουσία με τα δόντια του στη μέση. Αλλά επειδή έκανα ελιγμούς ώστε να τον αποφύγω έχω μόνο κάποιες γρατζουνιές, ίσα ίσα δηλαδή που μου έσκισε τα ρούχα και με τα δόντια του με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για περίπου 500 μέτρα, όπου μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και απλά κοίταζε που έφευγα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dglbm69gyq89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Δήμος Αχαρνών εφιστά την προσοχή στους επισκέπτες της Πάρνηθας

Με αφορμή το περιστατικό, ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εφιστά την προσοχή των επισκεπτών της Πάρνηθας.

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα. Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα. Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του, παραθέτοντας οδηγίες προς τους πολίτες:

«Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

  • Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.
  • Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και πλησίον του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.
  • Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.
  • Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.
  • Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.
  • Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός».

Ο Δήμος Αχαρνών τονίζει ότι «παρακολουθεί διαρκώς κάθε συμβάν και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgl8ybeyt1f5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα
Ναυτιλία

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά πολυκατοικία στη Ρουμανία - Ρούτε: Επικίνδυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά πολυκατοικία στη Ρουμανία - Ρούτε: Επικίνδυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες
Ειδήσεις

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα
Ειδήσεις

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ