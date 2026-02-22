Πάρνηθα: Περιπατητής δηλώνει ότι δέχθηκε επίθεση από λύκο στο Τατόι

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η απόπειρα ενός άνδρα να πάει για τρέξιμο στην Πάρνηθα, καθώς σε μικρή απόσταση από το νεκροταφείο Κρυονερίου, συνάντησε δύο λύκους.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο EΡΤNews: «Είχα βγει για τρέξιμο. Από το Κρυονέρι μπαίνουμε στο βουνό, σε απόσταση από το νεκροταφείο του Κρυονερίου όπου ξεκινάμε και μπαίνουμε στο δάσος, στα 3 χλμ. περίπου, στον δρόμο μου μπροστά συνάντησα δύο λύκους. Εκείνη τη στιγμή εγώ σταμάτησα για να δω πώς θα αντιδράσουν οι δύο λύκοι».

«Περίμενα λίγα δευτερόλεπτα και σιγά σιγά εκείνοι έκαναν κινήσεις ώστε να έρθουν προς το μέρος μου. Εγώ περίμενα ακόμα γιατί δεν γνωρίζω πώς πρέπει να αντιδράσει κανείς σε κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Ο ένας λύκος είχε μείνει πιο πίσω και ανέβηκε προς το βουνό. Ο άλλος ήρθε πιο κοντά μου σε απόσταση ώστε να με μυρίσει. Μέχρι αυτό το σημείο εγώ παρέμεινα ψύχραιμος και δεν έκανα κάποια κίνηση γιατί δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει», ανέφερε ακόμη.

Ωστόσο, «ο λύκος έκανε μία κίνηση ώστε να έρθει προς τα πάνω μου και εγώ έκανα βήματα πίσω», συνεχίζει ο ίδιος και προσθέτει:

«Επειδή συνέχιζε να έρχεται προς τα πάνω μου γύρισα πλάτη. Ξεκίνησα να πηγαίνω προς τα πίσω σιγά σιγά ώστε να μην τον τρομάξω. Ο λύκος συνέχισε να με ακολουθεί ώσπου σε κάποια φάση ξεκίνησε να επιτίθεται, σε εισαγωγικά, από πίσω με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να με δαγκώσει στην ουσία με τα δόντια του στη μέση. Αλλά επειδή έκανα ελιγμούς ώστε να τον αποφύγω έχω μόνο κάποιες γρατζουνιές, ίσα ίσα δηλαδή που μου έσκισε τα ρούχα και με τα δόντια του με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για περίπου 500 μέτρα, όπου μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και απλά κοίταζε που έφευγα».

Ο Δήμος Αχαρνών εφιστά την προσοχή στους επισκέπτες της Πάρνηθας

Με αφορμή το περιστατικό, ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εφιστά την προσοχή των επισκεπτών της Πάρνηθας.

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα. Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα. Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του, παραθέτοντας οδηγίες προς τους πολίτες:

«Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και πλησίον του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.

Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός».

Ο Δήμος Αχαρνών τονίζει ότι «παρακολουθεί διαρκώς κάθε συμβάν και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς».

