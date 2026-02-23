ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στις ευρωαγορές μετά την ανακοίνωση των νέων αυξημένων δασμών Τραμπ
Χρηματιστήρια
19:15 - 23 Φεβ 2026

Πτώση στις ευρωαγορές μετά την ανακοίνωση των νέων αυξημένων δασμών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα τη Δευτέρα (23/2), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αντέδρασαν στην τελευταία πολιτική παγκόσμιων δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε σχεδόν 0,5% χαμηλότερα στις 627,48 μονάδες, με τις περισσότερες μεγάλες αγορές να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε ο γερμανικός DAX κατά 1,01% στις 24,991.81 μονάδες, ενώ πτωτικά κινήθηκε και ο γαλλικός CAC κατά 0,22% στις 8,497.17 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βρετανικός FTSE έχασε 0,08% στις 10,678.75 μονάδες.

Στον αντίποδα, όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,57% στις 18,290.40 μονάδες, ενώ άνοδο κατέγραψε και ο ιταλικός MIB στις 46,686.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κλείσει υψηλότερα την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε άκυρο μεγάλο μέρος των «αμοιβαίων» δασμών του Τραμπ, ωστόσο ο πρόεδρος ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα επιβάλει τώρα νέα, αυξημένη, γενική παγκόσμια φορολογία κατά 15%.

Οι νέοι δασμοί θα είναι «άμεσα σε ισχύ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ακολουθήσουν και επιπλέον επιβαρύνσεις.

«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό του 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες εκμεταλλεύονταν τις ΗΠΑ για δεκαετίες χωρίς συνέπειες (μέχρι να αναλάβω εγώ!), στο πλήρως επιτρεπτό και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%», έγραψε.

Οι μετοχές της JD Sports, βρετανικού λιανοπωλητή αθλητικών ειδών, ενισχύθηκαν κατά 3,4% έως το τέλος της συνεδρίασης, μετά την ανακοίνωση ότι θα επιστρέψει περίπου 270 εκατ. δολάρια στους μετόχους μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Οι μετοχές της Rolls-Royce υποχώρησαν κατά 0,2% μετά από δημοσιεύματα ότι η βρετανική πολυεθνική στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας προετοιμάζει νέα επαναγορά μετοχών αξίας 1,5 δισ. λιρών, στο πλαίσιο της ετήσιας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της, που αναμένεται την Πέμπτη. Εκπρόσωπος της Rolls-Royce αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Οι μετοχές της Johnson Matthey, παραγωγού ειδικών χημικών, κατέρρευσαν κατά 16,4%, φέρνοντας την εταιρεία στο κατώτατο σημείο του ευρωπαϊκού δείκτη, μετά τη συμφωνία για μείωση κατά ένα τέταρτο της τιμής της θυγατρικής Catalyst Technologies στα 1,3 δισ. λίρες, η οποία αποκτάται από την Honeywell International.

Επισημαίνεται ότι η νέα εβδομάδα ξεκίνησε ήσυχα, χωρίς ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τη Δευτέρα. Η βρετανική εταιρεία αλκοολούχων Diageo και η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών Puma είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Στον τομέα των οικονομικών στοιχείων, ανακοινώθηκε η τελευταία έρευνα επιχειρηματικού κλίματος Ifo στη Γερμανία και τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ιταλία.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές υποχωρούν τη Δευτέρα, καθώς οι νέοι δασμοί αυξάνουν την αβεβαιότητα των αγορών σχετικά με τον πληθωρισμό και τις προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Aτύχημα στα Τουρκοβούνια: Νεαρός έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ πετούσε χαρταετό
Ειδήσεις

Aτύχημα στα Τουρκοβούνια: Νεαρός έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ πετούσε χαρταετό

Φάμελλος: Ο Έβρος δεν αντέχει να πληρώνει άλλο την κυβερνητική ανικανότητα
Πολιτική

Φάμελλος: Ο Έβρος δεν αντέχει να πληρώνει άλλο την κυβερνητική ανικανότητα

«Χάος» στο Μεξικό: 25 μέλη της Εθνοφρουράς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εκδίκησης των καρτέλ ναρκωτικών
Ειδήσεις

«Χάος» στο Μεξικό: 25 μέλη της Εθνοφρουράς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εκδίκησης των καρτέλ ναρκωτικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «φόντο» την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και το ράλι της αμυντικής βιομηχανίας
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «φόντο» την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και το ράλι της αμυντικής βιομηχανίας

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ