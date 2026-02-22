ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό όλον τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα
Πολιτική
11:37 - 22 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
«Ο πρωθυπουργός περηφανεύεται πως δεν ξέχασε να κάνει ανάρτηση παρά το γεγονός ότι αύριο είναι Καθαρά Δευτέρα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.  

«Θυμήθηκε πολλά να πει. Ξέχασε σκόπιμα όμως να απαντήσει γιατί δεν διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το κεντρικό “γαλάζιο” στέλεχος, που φέρεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει:

«Δεν τον θυμάται, όταν τον συνόδευε σε περιοδείες;

Δεν τον θυμάται δίπλα στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κρήτη να θριαμβολογεί για τον πακτωλό των επιδοτήσεων και για «όσα έσπειρε η Νέα Δημοκρατία, και τώρα θερίζουν»;

Δεν βρήκε επίσης ούτε μια λέξη για να σχολιάσει τις επικίνδυνες ακρότητες και γραφικότητες του Υπουργού Υγείας, που προσπαθεί να βουλιάξει στον βούρκο την πολιτική ζωή.»

Σε σχέση, δε, με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει:

«Ο Πρωθυπουργός έχει περίσσευμα θράσους. Πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, όταν απέκλεισε από τη ρύθμιση τη μεγάλη πλειοψηφία, τους ληξιπρόθεσμους δανειολήπτες, ενώ σε όσους εντάσσονται επιφυλάσσει μια ελάφρυνση μόλις 15% στην επιβάρυνση που προέκυψε από την αλλαγή ισοτιμίας, ενώ οι τράπεζες και τα funds έχουν κερδίσει αδιανόητα χρήματα σε βάρος τους.

Πανηγυρίζει που είναι η μόνη κυβέρνηση, που ρύθμισε τα ζητήματα υπέρ των πιστωτών και όχι υπέρ των δανειοληπτών. Πανηγυρίζει για ακόμα μία χορηγία του στα funds

«Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ας μην ξεχνά ότι ήταν εκείνος που πριν έξι χρόνια δήλωνε στον ΟΗΕ πως “το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα και χάνει την αξία του”, επιλέγοντας όχι μόνο να χαθούν 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014 πάνω στον οποίο βασίζονται οι σημερινές συμβάσεις, αλλά και να μετατρέψει την πράσινη μετάβαση σε μια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας αποκλείοντας να δίνονται όροι για κατά προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο σε ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, συνεταιρισμών, μεταποιητών και τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω ολιγωρίας στις επενδύσεις στην αποθήκευση», σχολιάζει στον ίδιο τόνο ο κ. Τσουκαλάς σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες, οι οποίες κατά τον κ. Μητσοτάκη εγγυώνται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

«Με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει και αυτήν την Κυριακή μια εικονική πραγματικότητα.

Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να καταλάβουμε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πετάει μονίμως χαρταετό», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

