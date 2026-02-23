Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: «Μπλακάουτ» στις μετακινήσεις και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Μια ισχυρή χιονοθύελλα άφησε πάνω από 30 εκατοστά χιόνι σε τμήματα των Βορειοανατολικών ΗΠΑ τη Δευτέρα (23/2), οδηγώντας τις μετακινήσεις σε σχεδόν πλήρη ακινησία για εκατομμύρια κατοίκους, καθώς οι επικίνδυνες συνθήκες έκλεισαν δρόμους, ανέστειλαν την κυκλοφορία τρένων και προκάλεσαν την ακύρωση περίπου 5.700 πτήσεων.

Όπωμς μεταδίδει το Reuters, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Νέας Υόρκης Zohran Mamdani, ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τους δρόμους, ώστε τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να καθαρίσουν τους δρόμους. Πολλά σχολεία σε όλη την περιοχή παρέμειναν κλειστά.

«Παρακαλώ, καλώ κάθε Νεοϋορκέζο να παραμείνει στο σπίτι», δήλωσε ο Mamdani.

Μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας, στο Central Park της Νέας Υόρκης είχαν καταγραφεί περισσότερα από 38 εκατοστά χιονιού, με ακόμη 13 με 15 εκατοστά να αναμένονται πριν η κακοκαιρία εξασθενήσει αργά το απόγευμα. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να δημιουργήσουν χιονοστιβάδες ύψους αρκετών ποδιών.

Η Βοστώνη έχει δεχθεί μέχρι στιγμής περίπου 15 εκατοστά χιονιού, αλλά μεγάλο μέρος του Ντέλαγουερ και της Νότιας Νέας Αγγλίας έχει ήδη λάβει 30-45 εκατοστά, ενώ η Φιλαδέλφεια έχει ήδη δεχθεί περίπου ένα πόδι χιονιού.

Σημειώνεται ότι η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει στη Νέα Υόρκη μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά η Βοστώνη και η Άνω Νέα Αγγλία θα συνεχίσουν να δέχονται χιόνι μέχρι το βράδυ.

Την ίδια στιγμή, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ακυρώσει περισσότερες από 5.700 πτήσεις και καθυστέρησαν άλλες 900, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.com. Περισσότερες από 1.600 πτήσεις για την Τρίτη έχουν επίσης ακυρωθεί.

Οι περισσότερες ακυρώσεις και καθυστερήσεις καταγράφηκαν στη Βορειοανατολική Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων John F. Kennedy και LaGuardia στη Νέα Υόρκη, του Logan Airport στη Βοστώνη και του Newark Liberty International Airport.

Οι σιδηροδρομικές και λεωφορειακές γραμμές για επιβάτες στο Νιου Τζέρσεϊ σταμάτησαν τη λειτουργία τους, ενώ η Rhode Island Public Transit Authority ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις υπηρεσίες από το βράδυ της Κυριακής μέχρι τη Δευτέρα και θα ενημερώσει για την επανέναρξη, μόνο όταν οι συνθήκες βελτιωθούν.