Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα, Τρίτη (14/4), η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με αυξημένη κυκλοφορία και κατά τόπους σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Όπως επισημαίνεται, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και σε τμήματα των εθνικών οδών.

Επιπλέον, στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών-Λαμίας σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών, ωστόσο πιο έντονα προβλήματα καταγράφονται στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και της Μεταμόρφωσης, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων.

Σημειώνεται ότι η αυξημένη συμφόρηση αποδίδεται τόσο στη μαζική επιστροφή των εκδρομέων, όσο και σε δύο τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή.