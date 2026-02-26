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Δίκη για υποκλοπές: Ποινή 126 ετών συνολικά για Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιο και Λαβράνο - Για δικαίωση μιλά ο Ανδρουλάκης
Ειδήσεις
11:59 - 26 Φεβ 2026

Δίκη για υποκλοπές: Ποινή 126 ετών συνολικά για Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιο και Λαβράνο - Για δικαίωση μιλά ο Ανδρουλάκης

Reporter.gr Newsroom
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Ενόχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Πρόκειται για τους Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο, οι οποίοι σχετίζονται με τις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες Intellexa και Krikel.

Συνολικά στους τέσσερις κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 126 ετών και οκτώ μηνών, με εκτιτέα τα οκτώ έτη. Το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγήσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση των κατηγορουμένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα για μετατροπή ορισμένων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηρότερη ποινική μεταχείριση και ενδεχομένως σε υψηλότερες ποινές.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην Εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgoth3a5vm29?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το Predator

«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator αποτελεί μια ακόμη δικαίωση στον αγώνα, που αταλάντευτα δίνω εδώ και τέσσερα χρόνια. Μια απόφαση που έρχεται ως αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς, που κατέθεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο του 2022.

Είναι μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκθέτει, όμως, και τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, η οποία όχι μόνο παραβίασε κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αλλά διακυβεύτηκε και η ασφάλεια της χώρας όταν ανενδοίαστα τέθηκε υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέποντας να κατέχουν αυτό το υλικό άγνωστοι τρίτοι.

Με τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην Εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας.

Από αυτόν τον αγώνα επέλεξαν συνειδητά να λείπουν, τα δεκάδες θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων –υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι- που αν και είχαν πολιτικό και θεσμικό καθήκον να είναι μηνυτές, μάρτυρες και διώκτες, προτίμησαν τη σιωπή και συνέργησαν στη συγκάλυψη.

Παρά τις κατά καιρούς «παραινέσεις» να υποστείλω τη σημαία αυτής της μάχης, γιατί «κούρασε» και «ποιον αφορά πια», ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να παρατήσω την επιβεβλημένη πολιτική και νομική διαδρομή.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Επόμενος σταθμός είναι το ΕΔΔΑ για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Καλώ για μια ακόμη φορά τον Πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ, που είχε υπό την εποπτεία του, να εκτελέσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρκετά εξέθεσε τη χώρα και τραυμάτισε τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου με τις επιλογές του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgou3y1yrqjt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 13:30
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