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Καταδίκη Predator: Ένοχοι τέσσερις επιχειρηματίες - Προς βαρύτερες ποινές μετά την εισαγγελική πρόταση
Ειδήσεις
11:10 - 26 Φεβ 2026

Καταδίκη Predator: Ένοχοι τέσσερις επιχειρηματίες - Προς βαρύτερες ποινές μετά την εισαγγελική πρόταση

Reporter.gr Newsroom
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Καταδικαστική ήταν η απόφαση του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, καθώς το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική εισήγηση του Δημήτρης Παυλίδης.

Ένοχοι κρίθηκαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελίξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που αφορούν παραβιάσεις συστημάτων και απορρήτου επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο τους καταδίκασε για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τόσο σε τετελεσμένη μορφή όσο και σε απόπειρα, καθώς και για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και προφορικών συνομιλιών, επίσης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, με τις ίδιες επιβαρυντικές περιστάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα για μετατροπή ορισμένων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηρότερη ποινική μεταχείριση και ενδεχομένως σε υψηλότερες ποινές.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση του ζητήματος τυχόν ελαφρυντικών περιστάσεων και, στη συνέχεια, με την ανακοίνωση των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

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