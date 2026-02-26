Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Παρασκευή (27/2) μέχρι τις 30 Απριλίου

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ σε επιμέρους τμήματα της Αττικής Οδού από αύριο, Παρασκευή (27/2) έως και τις 30 Απριλίου 2026, λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα έργα ασφαλτόστρωσης θα εκτελούνται σε 24ωρη βάση και θα συνοδεύονται από προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Παλλήνης (Υ8) και σε γειτονικά οδικά τμήματα.

Οι βασικές ρυθμίσεις

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8) προς Ραφήνα.

Η κυκλοφορία προς Ραφήνα θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες, ενώ προς Παλλήνη τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσω της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου (Δ.Π.Λ.) Υμηττού, της οδού Αγίου Δημητρίου και της εισόδου στην Περιφερειακή Υμηττού.

Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης στον ίδιο κόμβο προς Ραφήνα.

Η κυκλοφορία προς Ραφήνα θα γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, ενώ προς Παλλήνη θα ακολουθείται εναλλακτική διαδρομή μέσω Δ.Π.Λ. Υμηττού και Αγίου Δημητρίου.

Κλείσιμο του κλάδου εισόδου προς Ραφήνα στον Α/Κ Παλλήνης (Υ8).

Οι οδηγοί προς Ραφήνα θα εξυπηρετούνται από τις διαθέσιμες λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ προς Παλλήνη θα κινούνται μέσω Δ.Π.Λ. Υμηττού, Πογωνίου και Λεωφόρου Μαραθώνος.

Αποκλεισμός λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης στον κλάδο εξόδου–εισόδου του κόμβου προς Αθήνα, με εκτροπές μέσω Αγίου Δημητρίου και Λεωφόρου Μαραθώνος.

Κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 12,125 και 11,600 προς Αθήνα, με κυκλοφορία μέσω Δ.Π.Λ. Υμηττού και εναλλακτικών οδών.

Αποκλεισμός της Δ.Π.Λ. Υμηττού στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 14,200 και 13,950 προς Αθήνα, με την κίνηση να διοχετεύεται μέσω Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρου Μαραθώνος και Πογωνίου, καταλήγοντας στον Α/Κ Παλλήνης.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί.