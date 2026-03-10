ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Παρατηρητής των εξελίξεων η ΕΕ - Δεν έχουμε ενεργοποίηση του άρθρου περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Πολιτική
11:05 - 10 Μαρ 2026

Κατρίνης: Παρατηρητής των εξελίξεων η ΕΕ - Δεν έχουμε ενεργοποίηση του άρθρου περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο ζήτημα της έλλειψης ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης και της ενεργοποίησης του άρθρου 42.7, περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.      

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κατρίνης τόνισε, πως τη στιγμή που μέλος της ΕΕ, το οποίο μάλιστα ασκεί και την προεδρία της Ένωσης, δέχεται ευθείες απειλές από το Ιράν, βλέπουμε μεμονωμένες κινήσεις στήριξης κρατών, αλλά όχι κοινή απάντηση της ΕΕ και ενεργοποίηση των σχετικών προβλέψεων.

Αυτονόητη και δεδομένη χαρακτήρισε τη στάση της Ελλάδας, την οποία όμως τόνισε, ότι έπρεπε να είχε ακολουθήσει και νωρίτερα σε άλλες περιπτώσεις, ενώ ερωτώμενος αν η Ελλάδα ανήκει στη Δύση απάντησε ότι «ανήκουμε στην Ελλάδα και στα εθνικά συμφέροντα».

Εξέφρασε ακόμη τον προβληματισμό του, για το κατά πόσον η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχοντας μάλιστα και την προηγούμενη εμπειρία από την εισβολή στην Ουκρανία.

Επισήμανε, ότι δεν είναι τυχαίο πως στις πρόσφατες έρευνες γνώμης πρώτο θέμα και πρώτο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, και όλο αυτό πριν ξεσπάσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, ενώ ζήτησε να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση σε δύο επίπεδα: ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και μέτρα στήριξης στο εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκή στήριξη προς τις χώρες που πλήττονται περισσότερο και στις οποίες φαίνεται πως υπάρχει αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι είναι απόλυτα λογικό εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων να ενισχύεται η κυβέρνηση. Προφανώς και στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν περιμέναμε μέσα στην πολεμική σύρραξη να αποκομίσουμε δημοσκοπικά οφέλη και δεν είναι αυτό το ζητούμενό μας αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 11:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύμβουλοι του Τραμπ τον προτρέπουν να βρει «έξοδο» από το Ιράν - Ανησυχούν για το πολιτικό κόστος
Ειδήσεις

Σύμβουλοι του Τραμπ τον προτρέπουν να βρει «έξοδο» από το Ιράν - Ανησυχούν για το πολιτικό κόστος

Rebound στις ευρωαγορές, καθώς διαφαίνεται το τέλος του τριήμερου πτωτικού σερί του Stoxx
Χρηματιστήρια

Rebound στις ευρωαγορές, καθώς διαφαίνεται το τέλος του τριήμερου πτωτικού σερί του Stoxx

Η «ακραία» υγρασία δείχνει το μέλλον της κλιματικής αλλαγής, λένε οι επιστήμονες
Περιβάλλον

Η «ακραία» υγρασία δείχνει το μέλλον της κλιματικής αλλαγής, λένε οι επιστήμονες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας
Πολιτική

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες
Πολιτική

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ