ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έβρος: Εν αναμονή αποτελεσμάτων για ανάσχεση της δημογραφικής ερήμωσης
Ειδήσεις
11:19 - 11 Μαρ 2026

Έβρος: Εν αναμονή αποτελεσμάτων για ανάσχεση της δημογραφικής ερήμωσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Ο κ. Γαλαμάτης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο Β’, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού.

Ο κ. Γαλαμάτης αναφέρθηκε στα μέτρα συγκράτησης του πληθυσμού που έχει ανακοινώσει και εφαρμόζει ήδη η κυβέρνηση, από τα οποία, όπως τόνισε «προσδοκούμε αποτελέσματα με πρώτο την ανάσχεση της φυγής των νέων. Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ είναι έμπρακτο και το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συνθήκες στον Έβρο αλλάζουν. Πλέον η περιοχή είναι ασφαλής και προστατευμένη, ενώ η ανάπτυξη είναι παντού. Από το λιμάνι και τους σιδηροδρόμους, μέχρι τα κίνητρα για επενδύσεις και για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια συμμετέχουμε ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το κομβικό έργο της αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού των Κήπων, το οποίο είναι σε εξέλιξη και όλοι αντιλαμβάνονται την εθνική σημασία και τον ρόλο του για την ευρύτερη περιοχή».

Ο Γραμματέας κάλεσε τον Σεβασμιώτατο να επισκεφθούν μαζί το εργοτάξιο στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων και ο κ.κ. Άνθιμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μάλιστα ευλόγησε το εργοτάξιο και ευχήθηκε έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, που θα δώσει ανάσα σε όλη την περιοχή και θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση των συνόρων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Γαλαμάτης επισκέφθηκε επίσης τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, όπου είχε συνεργασία με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, Χρήστο Αξή. Ο κ. Αξής ενημέρωσε τον κ. Γαλαμάτη για τις προκλήσεις της αστυνόμευσης σε μια ευαίσθητη περιοχή, όπως ο Έβρος, αλλά και για τα αποτελέσματα στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.

Στη συνέχεια οι δυο άνδρες πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕΚΟΔΙΣΜΕ), όπου ο Γραμματέας ενημερώθηκε για το έργο της Υπηρεσίας και τα αποτελέσματά του.

«Το έργο που επιτελούν οι φρουροί της έννομης τάξης στον Έβρο είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές στα όρια της αυτοθυσίας. Επισήμανα στον κ. Αξή τη στήριξη της Πολιτείας και τον συγχάρηκα για τη λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων και για την αποτελεσματικότητά τους. Θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι μας χρειαστούν και τους ευχαριστούμε για το εθνικό έργο σε μια ευαίσθητη περιοχή για όλη την Ελλάδα», τόνισε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Η διακύμανση των τελευταίων 10 ημερών έχει οριοθετήσει τις 2215 μονάδες ως σημαντική αντίσταση
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η διακύμανση των τελευταίων 10 ημερών έχει οριοθετήσει τις 2215 μονάδες ως σημαντική αντίσταση

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Από τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Από τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη

Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα μετά το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα – Υποχωρεί η Rheinmetall παρά τα κέρδη
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα μετά το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα – Υποχωρεί η Rheinmetall παρά τα κέρδη

Παπασταύρου: 10+1 οφέλη από τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: 10+1 οφέλη από τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές
Πολιτική

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών
Ειδήσεις

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive
Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:13

Όλες οι ενισχύσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:06

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Πολιτική
16/06/2026 - 12:04

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ