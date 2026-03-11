ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Η διακύμανση των τελευταίων 10 ημερών έχει οριοθετήσει τις 2215 μονάδες ως σημαντική αντίσταση
Σχόλια Αγοράς
11:05 - 11 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Η διακύμανση των τελευταίων 10 ημερών έχει οριοθετήσει τις 2215 μονάδες ως σημαντική αντίσταση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεχίζεται η έντονη μεταβλητότητα στις αγορές, με τις εξελίξεις γύρω από την ΜΑ πάντα στο επίκεντρο και τις δηλώσεις Τραμπ να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών (ενδεικτικά το Crude από τα υψηλά των 117$ την Δευτέρα έχει επανέλθει στα 85$).

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η ελληνική αγορά με την χθεσινή κίνηση του ΓΔ (2178 +3,6%) να επαναφέρει συνολικά την αγορά σε κέρδη από την αρχή της χρονιάς, κυρίως λόγω της ανοδικής αντίδρασης του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +6,7% από 1.1.26) αλλά και βιομηχανικών και ενεργειακών μετοχών.

Οριακά θετικά εξελίσσεται το έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου με τα στοιχεία του Ιανουαρίου να δίνουν μικρή μείωση στα 2,8 δις (-1%) ενώ ο πληθωρισμός αν και χαμηλότερος (2,7%) επιμένει σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο της ΕΕ.

Όπως έχει αναλυθεί εκτενώς από ειδικούς, σημείο-κλειδί για την πορεία των αγορών θα είναι η διάρκεια του νέου πολέμου στο Ιράν και το κλείσιμο ή μη των κρίσιμων στενών του Ορμούζ που σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετεί όλο το δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου και ΦΑ παγκοσμίως (αλλά και το εμπόριο πρώτων υλών και αγαθών), με τις ΗΠΑ να δείχνουν – αρχικά μέσω δηλώσεων – και με πράξεις ότι δεν θα επιτρέψουν την ναρκοθέτησή τους.

Στο εσωτερικό μέτωπο κάποιες πρώτες εκτιμήσεις από διεθνείς οίκους (Goldman Sachs και Fitch) συντείνουν στο ότι η χώρα είναι πιο ανθεκτική στην εν εξελίξει σύγκρουση, έχοντας καλύτερες άμυνες , προβλέποντας ανάπτυξη κοντά στο 2% στην περίπτωση σχετικά βραχύβιας (όχι πάνω από μερικές εβδομάδες) σύρραξης.

Το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται – λόγω και της περιόδου – στις κρατήσεις και προκρατήσεις του τουριστικού κλάδου με το πιθανό κόστος να εκτιμάται (από το ΕΒΕΠ) κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, ενώ το όποιο κόστος στο ενεργειακό κομμάτι σε νοικοκυριά και κυρίως επιχειρήσεις θα μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με βάση την διάρκεια των υψηλότερων τιμών δεδομένων των αποθεμάτων αλλά και των τακτικών hedging των επιχειρήσεων.

Κρίσιμο επίπεδο στήριξης για τον ΓΔ παραμένει το εύρος κοντά στις 2150 μονάδες ενώ η διακύμανση των τελευταίων δέκα ημερών έχει οριοθετήσει τα επίπεδα των 2215 ως σημαντική αντίσταση.

Το άνοιγμα της αγοράς (ΓΔ 2165 -0,6%) είναι ελαφρώς καλύτερο από της Ευρώπης (DAX -1,4%) με αρκετά χαμηλό τζίρο για τα δεδομένα της περιόδου (18 εκ. στην μισή ώρα).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καφούνης από την Καβάλα: Το Δίκτυο της ΕΣΕΕ θέτει το εμπόριο στο επίκεντρο της περιφερειακής ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Καφούνης από την Καβάλα: Το Δίκτυο της ΕΣΕΕ θέτει το εμπόριο στο επίκεντρο της περιφερειακής ανάπτυξης

ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη

Λίθινοι αναβαθμοί σε εφήμερα νησιωτικά ρέματα: Δέσμευση για τη θεσμική ενίσχυση της παραδοσιακής πρακτικής
Περιβάλλον

Λίθινοι αναβαθμοί σε εφήμερα νησιωτικά ρέματα: Δέσμευση για τη θεσμική ενίσχυση της παραδοσιακής πρακτικής

ΔΕΣΦΑ: Ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ
Χρηματιστήρια

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:13

Όλες οι ενισχύσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:06

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Πολιτική
16/06/2026 - 12:04

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ