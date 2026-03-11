Χρηματιστήριο: Η διακύμανση των τελευταίων 10 ημερών έχει οριοθετήσει τις 2215 μονάδες ως σημαντική αντίσταση

Συνεχίζεται η έντονη μεταβλητότητα στις αγορές, με τις εξελίξεις γύρω από την ΜΑ πάντα στο επίκεντρο και τις δηλώσεις Τραμπ να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών (ενδεικτικά το Crude από τα υψηλά των 117$ την Δευτέρα έχει επανέλθει στα 85$).

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η ελληνική αγορά με την χθεσινή κίνηση του ΓΔ (2178 +3,6%) να επαναφέρει συνολικά την αγορά σε κέρδη από την αρχή της χρονιάς, κυρίως λόγω της ανοδικής αντίδρασης του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +6,7% από 1.1.26) αλλά και βιομηχανικών και ενεργειακών μετοχών.

Οριακά θετικά εξελίσσεται το έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου με τα στοιχεία του Ιανουαρίου να δίνουν μικρή μείωση στα 2,8 δις (-1%) ενώ ο πληθωρισμός αν και χαμηλότερος (2,7%) επιμένει σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο της ΕΕ.

Όπως έχει αναλυθεί εκτενώς από ειδικούς, σημείο-κλειδί για την πορεία των αγορών θα είναι η διάρκεια του νέου πολέμου στο Ιράν και το κλείσιμο ή μη των κρίσιμων στενών του Ορμούζ που σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετεί όλο το δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου και ΦΑ παγκοσμίως (αλλά και το εμπόριο πρώτων υλών και αγαθών), με τις ΗΠΑ να δείχνουν – αρχικά μέσω δηλώσεων – και με πράξεις ότι δεν θα επιτρέψουν την ναρκοθέτησή τους.

Στο εσωτερικό μέτωπο κάποιες πρώτες εκτιμήσεις από διεθνείς οίκους (Goldman Sachs και Fitch) συντείνουν στο ότι η χώρα είναι πιο ανθεκτική στην εν εξελίξει σύγκρουση, έχοντας καλύτερες άμυνες , προβλέποντας ανάπτυξη κοντά στο 2% στην περίπτωση σχετικά βραχύβιας (όχι πάνω από μερικές εβδομάδες) σύρραξης.

Το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται – λόγω και της περιόδου – στις κρατήσεις και προκρατήσεις του τουριστικού κλάδου με το πιθανό κόστος να εκτιμάται (από το ΕΒΕΠ) κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, ενώ το όποιο κόστος στο ενεργειακό κομμάτι σε νοικοκυριά και κυρίως επιχειρήσεις θα μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με βάση την διάρκεια των υψηλότερων τιμών δεδομένων των αποθεμάτων αλλά και των τακτικών hedging των επιχειρήσεων.

Κρίσιμο επίπεδο στήριξης για τον ΓΔ παραμένει το εύρος κοντά στις 2150 μονάδες ενώ η διακύμανση των τελευταίων δέκα ημερών έχει οριοθετήσει τα επίπεδα των 2215 ως σημαντική αντίσταση.

Το άνοιγμα της αγοράς (ΓΔ 2165 -0,6%) είναι ελαφρώς καλύτερο από της Ευρώπης (DAX -1,4%) με αρκετά χαμηλό τζίρο για τα δεδομένα της περιόδου (18 εκ. στην μισή ώρα).