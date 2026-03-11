Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα μετά το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα – Υποχωρεί η Rheinmetall παρά τα κέρδη

Με απώλειες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 11/3 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέσης Ανατολής και μετά από ένα μίνι ράλι στο χθεσινό κλείσιμο. Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών καθώς και τον γερμανικό πληθωρισμό.

Με απώλειες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 11/3 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέσης Ανατολής και μετά από ένα μίνι ράλι στο χθεσινό κλείσιμο. Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών καθώς και τον γερμανικό πληθωρισμό.