Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα μετά το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα – Υποχωρεί η Rheinmetall παρά τα κέρδη
Χρηματιστήρια
10:56 - 11 Μαρ 2026

Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα μετά το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα – Υποχωρεί η Rheinmetall παρά τα κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 11/3 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέσης Ανατολής και μετά από ένα μίνι ράλι στο χθεσινό κλείσιμο. Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών καθώς και τον γερμανικό πληθωρισμό. 

Με απώλειες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 11/3 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέσης Ανατολής και μετά από ένα μίνι ράλι στο χθεσινό κλείσιμο. Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών καθώς και τον γερμανικό πληθωρισμό.

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