Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Στον Έβρο, την πρώτη γραμμή της εθνικής άμυνας, βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον βουλευτή και υπεύθυνο του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη σε στρατιωτικές μονάδες, επιβεβαιώνοντας το διαρκές ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Γραμματέας του Τομέα Άμυνας του κόμματος Γιώργος Πεταλωτής, η Αναπληρώτρια Γραμματέας Κρυσταλλία Αρμενάκη και το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Βαβίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το κλιμάκιο επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο 1 της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού «Ρίμινι» στις Καστανιές και το 642ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στον Προβατώνα. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκαν από τους αντίστοιχους διοικητές των μονάδων, τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Ιωάννη Νικόρελο στις Καστανιές και τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Σταύρο Δαγαράκη στον Προβατώνα, με τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούν την αποστολή και την επιχειρησιακή δραστηριότητα των μονάδων, αλλά και ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε:

«Εδώ, στον Έβρο, χτυπάει η καρδιά της Εθνικής Άμυνας της χώρας. Εδώ υπηρετούν γυναίκες και άνδρες που φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας, με βαθιά αίσθηση καθήκοντος.

Εδώ, από τον Έβρο, στέλνουμε ένα διπλό μήνυμα.

Η πατρίδα οφείλει σεβασμό και στήριξη στο έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί η αποτρεπτική ισχύ της χώρας δεν μετριέται μόνο σε μέσα και εξοπλισμούς, αλλά κυρίως στο φρόνημα και την ποιότητα των ανθρώπων της.

Και σε μια συγκυρία προκλήσεων και αβεβαιοτήτων, με την Τουρκία να εξακολουθεί να είναι μια αναθεωρητική δύναμη, στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν δεχόμαστε απειλές και δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».