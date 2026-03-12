Χαμόγελο του Παιδιού: Στο πλευρό των κωφών και βαρήκοων συνανθρώπων μας

Σε μια κοινωνία που συχνά ξεχνά να ακούσει όσους μιλούν σε άλλη «γλώσσα», ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποδεικνύει έμπρακτα ότι η αναπηρία δεν αποτελεί «πρόβλημα», αλλά μια πρόκληση για δημιουργία νέων καινοτόμων τρόπων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (Μάιος 2024) με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.), διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά και οι ενήλικες με προβλήματα ακοής έχουν πλέον ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Την Τετάρτη 12 Μαρτίου, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να συμμετάσχουμε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.), με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από το πολύπλευρο έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε από κοινού παρουσίαση της πολύτιμης συνεργασίας μας, με τη συμβολή τόσο του Ιδρύματος όσο και του Οργανισμού το «Χαμόγελο του Παιδιού». Από την πλευρά του Οργανισμού, την παρουσίαση ανέλαβε με εξαιρετική επιτυχία η κα Σταυρούλα Σπυροπούλου, Ψυχολόγος του Οργανισμού, η οποία ανέδειξε με ευαισθησία και επαγγελματισμό την ψυχοκοινωνική διάσταση της υποστήριξης που προσφέρεται σε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της ημερίδας αποτέλεσε ο θερμός χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού, κ. Κώστα Γιαννόπουλου, ο οποίος με τα λόγια του επισφράγισε τη διαχρονική δέσμευση του Οργανισμού να βρίσκεται πάντα δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη, ενισχύοντας το μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που πρεσβεύει η δράση μας. Για τα παιδιά με βαριά ή μηδενική ακοή, η δυσκολία δεν είναι το ίδιο το συναίσθημα ή η ανάγκη για βοήθεια, αλλά το γεγονός ότι συχνά δεν μπορούν να ακουστούν ή να μιλήσουν για αυτά. Η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, δίνοντας «φωνή» στις σκέψεις τους.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ισότητας

Η τοποθεσία δεν είναι πλέον πρόβλημα καθώς, μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας RELAY, τα κωφά και βαρήκοα άτομα μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν άμεσα και απλά, εξ αποστάσεως, με τις Γραμμές Υποστήριξης του Οργανισμού (SOS 1056, 116000, 116111, 116006, chat 1056). Η διαδικασία είναι απλή: το άτομο που χρειάζεται βοήθεια (για ιατρικά θέματα, ψυχολογική υποστήριξη ή συμβουλές) πραγματοποιεί μια βιντεοκλήση. Στην κλήση συνδέεται ταυτόχρονα ένας εξειδικευμένος διερμηνέας νοηματικής από το Βιντεοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και ένας ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός από τις Γραμμές Υποστήριξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο διερμηνέας λειτουργεί ως ουσιαστικός διαμεσολαβητής, μεταφέροντας με ακρίβεια τα λόγια, τον προβληματισμό και το συναίσθημα του καλούντος στον ειδικό, και αντιστοίχως, μεταφράζοντας στη νοηματική τις συμβουλές και την καθοδήγηση του ψυχολόγου. Με αυτόν τον τρόπο, το κωφό άτομο λαμβάνει ακριβώς τις ίδιες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται σε όλα τα παιδιά.